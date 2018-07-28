У Каліфорнії двоє людей стали жертвами лісових пожеж

Лісові пожежі в Каліфорнії знищили понад 120 будинків

Внаслідок лісових пожеж в Каліфорнії (США) загинули двоє людей. Одним із загиблих є співробітник рятувальної служби, передає Associated Press.

За даними каліфорнійського департаменту пожежної безпеки, загиблий пожежний Джеремі Стоук був задіяний під час гасіння загорянь на півночі штату в окрузі Шаста. Співробітники Стоука висловивли свої співчуття його рідним.

Також серед загиблих - оператор бульдозера. Його найняли для ліквідації пожеж.

Повідомляється, що полум'я знищило 125 будинків в місті Реддінг, що за 160 кілометрів від південного кордону зі штатом Орегон. Унаслідок пожежі були евакуйовані 37 тис. осіб.

В окрузі Хобсон, за даними пожежників, полум'ям знищено 66 будинків. Під загрозою пожеж знаходяться ще 5 тис. будинків. Полум'я поширювалося настільки швидко, що в якийсь момент рятувальники припинили боротися з ним і переключилися на евакуацію населення.

Рятувальні служби припускають, що причиною пожеж могли стати як блискавки в лісі, так і іскри з газонокосарки на околицях житлових районів.

Нагадаємо, 27 липня повідомлялося, что при гасінні лісової пожежі в Північній Кароліні (США) загинула одна людина, ще троє постраждали. Всі потерпілі є співробітниками пожежної бригади.