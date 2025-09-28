"Калібри", "Шахеди", "Кинджали" і ракети з Ту-95МС: головне про нічну атаку на Україну

Росія у ніч на неділю, 28 вересня, вчергове здійснює комбінований удар по Україні. У низці міст лунали потужні вибухи та є перші наслідки.
РБК-Україна розповідає все, що відомо про нічний удар.
Головне:
Дрони
За даними Повітряних сил, "Шахедна" атака цієї ночі почалася доволі пізніше, ніж зазвичай.
Якщо згадати минулі атаки, то ворог запускає багато "Шахедів" починаючи десь з 18:00. Наразі в цей час було більш менш спокійно, а масована фіксація дронів почалася з 23:06.
Ударні дрони фіксувалися у багатьох областях. Повідомлялося про наліт на Київ і Запоріжжя.
"Кинджали"
Приблизно о 02:27 по всій території України оголосили повітряну тривогу. Причиною став зліт літака МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".
Через кілька хвилин моніторингові канали писали, що МіГ здійснив пуски. Згодом інформацію підтвердили Повітряні сили. Військові зазначили, що швидкісні цілі летіли на Житомирську область, а згодом були дані про рух на Хмельницьку область.
Крилаті ракети
Зранку до повітряного простору України увійшли крилаті ракети. Моніторингові пабліки інформували, що попередньо, ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та літаки Ту-160 та ближче до ранку здійснив пуски. Повітряні сили підтвердили лише зліт Ту-95, і те, що ці літаки випустили ракети.
Окрім того, ПС писали про ракетну загрозу з півдня, а моніторингові канали інформували, що було щонаймнше три залпи "Калібрів".
При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.