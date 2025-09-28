"Калібри", "Шахеди", "Кинджали" і ракети з Ту-95МС: головне про нічну атаку на Україну

Головне:

росіяни вночі атакували "Шахедами", "Кинджалами", а під ранок запустили крилаті ракети

під ударами були щонайменше Київ, область та Запоріжжя

Чим били росіяни

Дрони

За даними Повітряних сил, "Шахедна" атака цієї ночі почалася доволі пізніше, ніж зазвичай.

Якщо згадати минулі атаки, то ворог запускає багато "Шахедів" починаючи десь з 18:00. Наразі в цей час було більш менш спокійно, а масована фіксація дронів почалася з 23:06.

Ударні дрони фіксувалися у багатьох областях. Повідомлялося про наліт на Київ і Запоріжжя.

"Кинджали"

Приблизно о 02:27 по всій території України оголосили повітряну тривогу. Причиною став зліт літака МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

Через кілька хвилин моніторингові канали писали, що МіГ здійснив пуски. Згодом інформацію підтвердили Повітряні сили. Військові зазначили, що швидкісні цілі летіли на Житомирську область, а згодом були дані про рух на Хмельницьку область.

Крилаті ракети

Зранку до повітряного простору України увійшли крилаті ракети. Моніторингові пабліки інформували, що попередньо, ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та літаки Ту-160 та ближче до ранку здійснив пуски. Повітряні сили підтвердили лише зліт Ту-95, і те, що ці літаки випустили ракети.

Окрім того, ПС писали про ракетну загрозу з півдня, а моніторингові канали інформували, що було щонаймнше три залпи "Калібрів".

Перші наслідки масованої атаки

Запоріжжя . Удари судячи з усього, були завдано дронами та з РЗСВ. Ворог пошкодив автозаправку, приватні будинки, в одному з районів була пожежа. Три людини постраждали.

. Удари судячи з усього, були завдано дронами та з РЗСВ. Ворог пошкодив автозаправку, приватні будинки, в одному з районів була пожежа. Три людини постраждали. Київ . У Солом'янському районі частково зруйновано п'ятиповерхівку. Також уламки впали у Святошинському та Голосіївському районах. Постражало двоє людей.

. У Солом'янському районі частково зруйновано п'ятиповерхівку. Також уламки впали у Святошинському та Голосіївському районах. Постражало двоє людей. Київська область. Фіксуються наслідки у 4 районах. Горіли будинки та авто.

При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.