"Калібри" у Чорному морі: Гуменюк розповіла про підвищену загрозу пусків з підводних човнів

"В акваторії Чорного моря корабельне угруповування ворога дещо скоротилося. Надводні ракетоносії вночі були заведені в пункти базування

"На бойовому чергуванні залишаються два підводних човни (це вісім ракет типу "Калібр") готових до застосування", - сказала Гуменюк.

Також спікер розповіла, що підводні ракети важче виявити, тому не потрібно ігнорувати сигнали повітряних тривог.

"Нагадаю, що виявлення пусків з підводних човнів дещо ускладнено: ракети в такому випадку прямують дуже низько над водою і їх зафіксувати дуже важко. Отже, між виявленням повітряної цілі й безпосереднім ударом може пробути всього кілька хвилин. Тому в такому випадку до сигналів повітряних тривог треба ставитись дуже уважно і реагувати", - заявила Гуменюк.

Раніше, Наталія Гуменюк повідомляла про загрозу ракетоносіїв в Чорному морі. Ризик небезпеки дуже високий

Ракетоносії РФ у Чорному морі

Раніше Наталія Гуменюк повідомляла про загрозу ракетоносіїв у Чорному морі. Ризик небезпеки дуже високий.

Нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що РФ протягом тривалого часу тримає в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні різну кількість ракетоносіїв.