Календарь выборов президента Украины

Президентские выборы 2019 в Украине пройдут в конце марта. Когда начнется избирательная кампания и предвыборная агитация кандидатов – в материале РБК-Украина.

Календарь выборов 2019: ключевые даты

В соответствии с Конституцией и Закону "О выборах президента Украины", голосование за кандидатов на пост главы государства проводится на пятый год полномочий действующего президента в последнее воскресенье марта.

В 2019 году в Украине состоятся седьмые по счету президентские выборы. Первый тур голосования - 31 марта. Однако избирательная кампания начнется за три месяца до вышеуказанной даты.

О начале избирательного процесса в Украине будет объявлено в последнее воскресенье декабря этого года. 30 декабря соответствующее заявление сделают в Центральной избирательной комиссии. В понедельник, 31 декабря в ЦИК стартует регистрация кандидатов в президенты Украины. Подавать документы в Центризбирком кандидаты от партий и самовыдвиженцы могли с 31 декабря 2018 года по 3 февраля 2019 года включительно. 8 февраля 2019 года регистрация завершится, на основании чего ЦИК составит официальный список кандидатов на президентский пост. 31 марта состоится первый тур голосования на выборах президента Украины 2019. Результаты волеизъявления граждан должны быть объявлены не позднее 10 апреля. 13 апреля 2019 года газеты "Голос України" и "Урядовий кур'єр" опубликуют официальный протокол с результатами голосования украинцев. Если по итогам первого тура выборов главы государства не будет определен кандидат, набравший абсолютное большинство голосов, в воскресенье 21 апреля 2019 года состоится второй тур. Результаты второго тура огласят в ЦИК не позднее 1 мая. 4 мая протокол опубликуют в "Голосе України" и "Урядовому кур'єрі", что станет официальным объявлением результатов президентских выборов в стране. До 3 июня 2019 года новоизбранный президент вступит в полномочия с принесением присяги на торжественном заседании Верховной Рады Украины.

Кандидаты до 7 марта могли отказаться от участия в выборах

Кандидаты в президенты могут не позднее чем за 23 дня до выборов (до 7 марта включительно) отказаться от участия в выборах. Для этого им необходимо обратиться с письменным заявлением в Центральную избирательную комиссию об отказе баллотироваться. ЦИК, в свою очередь, до 8 марта включительно должен принять решение об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины, в случае поступления соответствующего заявления.

В случае отказа кандидата от участия в выборах 2019 денежный залог, внесенный при регистрации (2,5 млн гривен) не возвращается.

Число кандидатов сократилось

Все кандидаты в президенты до 7 марта могли подать заявление в ЦИК и отказаться от участия в выборах. А ЦИК, в свою очередь, 8 марта рассмотрел заявления кандидатов и утвердил список участников выборов.

Так, свои кандидатуры сняли Андрей Садовый, Дмитрий Гнап, Дмитрий Добродомов, Евгений Мураев и Сергей Кривонос. Таким образом, число кандидатов в президенты сократилось с 44 до 39.

Избиратели до 25 марта должны подать заявления, чтобы проголосовать не по месту прописки

Переселенцы, а также избиратели, которые намерены голосовать не по месту прописки, до 25 марта включительно должны обратиться в органы Госреестра избирателей для регистрации.

Так, переселенцы с Донбасса и Крыма должны обратиться с заявлением в органы Госреестра избирателей. В частности, необходимо указать адрес избирательного участка, где человек желает проголосовать.

В случае, если избиратель, не из числа переселенцев, хочет проголосовать на выборах не по месту пропиские, ему необходимо помимо заявления подать в органы Госреестра избирателей документы, которые подтверждают необходимость временного изменения места голосования. Это может быть, например, справка с работы или учебы.

Отметим, что в случае, если будет проводиться второй тур выборов 2019, заявление необходимо будет подать повторно.

Предвыборная агитация 2019

Агитационный период по случаю президентских выборов 2019 в Украине официально стартует для каждого кандидата с момента подачи документов в Центральную избирательную комиссию и окончится в полночь за день до первого тура голосовании. Суббота, 30 марта 2019 будет "днем тишины".

Как правило, предвыборная агитация включает распространение листовок, плакатов, политической рекламы, встречи с избирателями, митинги. Также кандидаты проводят публичные дебаты на ТВ, пресс-конференции, "круглые столы" и т.д.

Агитационные мероприятия осуществляются за счет средств государственного бюджета Украины, а также избирательных фондов кандидатов.

Срок подачи заявлений для изменения места голосования истек

25 марта 2019 года истек срок подачи заявлений в органы Госреестра избирателей для изменения места голосования. Отметим, подать заявления для участия в голосовании могли переселены с Донбасса и Крыма, а также украинцы, желающие голосовать не по месту прописки. Гражданам Украины не из числа переселенцев для смены места голосования помимо заявления необходимо было подать документ, подтверждающий необходимость смены места голосования (например, справку с работы или учебы).

При этом, в случае проведения второго тура выборов соответствующую процедуру необходимо будет повторить. Изменить место голосования можно будет не позднее, чем за 5 дней до проведения повторного голосования. Как известно, второй тур, в случае проведения, состоится 21 апреля.

Отметим, по данным Центризбиркома, по состоянию на 25 марта место голосования изменили свыше 260 тыс. украинцев.

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