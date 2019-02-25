Календар виборів президента України

Агітаційний період офіційно стартує для кожного кандидата з моменту подачі документів в ЦВК
Президентские выборы 2019 в Украине пройдут в конце марта. Когда начнется избирательная кампания и предвыборная агитация кандидатов – в материале РБК-Украина.
Календарь выборов 2019: ключевые даты
В соответствии с Конституцией и Закону "О выборах президента Украины", голосование за кандидатов на пост главы государства проводится на пятый год полномочий действующего президента в последнее воскресенье марта.
В 2019 году в Украине состоятся седьмые по счету президентские выборы. Первый тур голосования - 31 марта. Однако избирательная кампания начнется за три месяца до вышеуказанной даты.
Кандидаты до 7 марта могут отказаться от участия в выборах
Кандидаты в президенты могут не позднее чем за 23 дня до выборов (до 7 марта включительно) отказаться от участия в выборах. Для этого им необходимо обратиться с письменным заявлением в Центральную избирательную комиссию об отказе баллотироваться. ЦИК, в свою очередь, до 8 марта включительно должен принять решение об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины, в случае поступления соответствующего заявления.
В случае отказа кандидата от участия в выборах 2019 денежный залог, внесенный при регистрации (2,5 млн гривен) не возвращается.
Предвыборная агитация 2019
Агитационный период по случаю президентских выборов 2019 в Украине официально стартует для каждого кандидата с момента подачи документов в Центральную избирательную комиссию и окончится в полночь за день до первого тура голосовании. Суббота, 30 марта 2019 будет "днем тишины".
Как правило, предвыборная агитация включает распространение листовок, плакатов, политической рекламы, встречи с избирателями, митинги. Также кандидаты проводят публичные дебаты на ТВ, пресс-конференции, "круглые столы" и т.д.
Агитационные мероприятия осуществляются за счет средств государственного бюджета Украины, а также избирательных фондов кандидатов.
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