Календар виборів президента України

Агітаційний період офіційно стартує для кожного кандидата з моменту подачі документів в ЦВК

Президентские выборы 2019 в Украине пройдут в конце марта. Когда начнется избирательная кампания и предвыборная агитация кандидатов – в материале РБК-Украина.

Календарь выборов 2019: ключевые даты

В соответствии с Конституцией и Закону "О выборах президента Украины", голосование за кандидатов на пост главы государства проводится на пятый год полномочий действующего президента в последнее воскресенье марта.

В 2019 году в Украине состоятся седьмые по счету президентские выборы. Первый тур голосования - 31 марта. Однако избирательная кампания начнется за три месяца до вышеуказанной даты.

О начале избирательного процесса в Украине будет объявлено в последнее воскресенье декабря этого года. 30 декабря соответствующее заявление сделают в Центральной избирательной комиссии. В понедельник, 31 декабря в ЦИК стартует регистрация кандидатов в президенты Украины. Подавать документы в Центризбирком кандидаты от партий и самовыдвиженцы могли с 31 декабря 2018 года по 3 февраля 2019 года включительно. 8 февраля 2019 года регистрация завершится, на основании чего ЦИК составит официальный список кандидатов на президентский пост. 31 марта состоится первый тур голосования на выборах президента Украины 2019. Результаты волеизъявления граждан должны быть объявлены не позднее 10 апреля. 13 апреля 2019 года газеты "Голос України" и "Урядовий кур'єр" опубликуют официальный протокол с результатами голосования украинцев. Если по итогам первого тура выборов главы государства не будет определен кандидат, набравший абсолютное большинство голосов, в воскресенье 21 апреля 2019 года состоится второй тур. Результаты второго тура огласят в ЦИК не позднее 1 мая. 4 мая протокол опубликуют в "Голосе України" и "Урядовому кур'єрі", что станет официальным объявлением результатов президентских выборов в стране. До 3 июня 2019 года новоизбранный президент вступит в полномочия с принесением присяги на торжественном заседании Верховной Рады Украины.

Кандидаты до 7 марта могут отказаться от участия в выборах

Кандидаты в президенты могут не позднее чем за 23 дня до выборов (до 7 марта включительно) отказаться от участия в выборах. Для этого им необходимо обратиться с письменным заявлением в Центральную избирательную комиссию об отказе баллотироваться. ЦИК, в свою очередь, до 8 марта включительно должен принять решение об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины, в случае поступления соответствующего заявления.

В случае отказа кандидата от участия в выборах 2019 денежный залог, внесенный при регистрации (2,5 млн гривен) не возвращается.

Предвыборная агитация 2019

Агитационный период по случаю президентских выборов 2019 в Украине официально стартует для каждого кандидата с момента подачи документов в Центральную избирательную комиссию и окончится в полночь за день до первого тура голосовании. Суббота, 30 марта 2019 будет "днем тишины".

Как правило, предвыборная агитация включает распространение листовок, плакатов, политической рекламы, встречи с избирателями, митинги. Также кандидаты проводят публичные дебаты на ТВ, пресс-конференции, "круглые столы" и т.д.

Агитационные мероприятия осуществляются за счет средств государственного бюджета Украины, а также избирательных фондов кандидатов.

Регулярное обновление новостей по выборам президента Украины в 2019 году - читайте на РБК Украина.