Опубликован календарь матчей сборной Украины на 2021 год

Украинская ассоциация футбола опубликовала календарь матчей национальной команды на 2021 год. Стартует команда Андрея Шевченко 24 марта на выезде против действующих чемпионов мира - команды Франции, а завершит год 16 ноября также в гостях против Боснии и Герцеговины.
Расписание игр появилось на Facebook-странице организации.
У "сине-желтых" запланировано 11 официальных поединков в рамках перенесенного чемпионата Европы и квалификации к чемпионату мира-2022. Также подопечные Шевченко намерены провести три товарищеские встречи, однако соперники пока неизвестны.
Список всех матчей сборной Украины, которые запланированы на 2021 год:
24.03.2021 21:45 отбор на ЧМ-2022
Франция - Украина
28.03.2021 21:45 отбор на ЧМ-2022
Украина - Финляндия
31.03.2021 21:45 отбор на ЧМ-2022
Украина - Казахстан
Товарищеский матч - соперник уточняется
13.06.2021 22:00 Чемпионат Европы
Нидерланды - Украина
17.06.2021 16:00 Чемпионат Европы
Украина - Северная Македония
21.06.2021 19:00 Чемпионат Европы
Украина - Австрия
01.09.2021 17:00 отбор на ЧМ-2022
Казахстан - Украина
04.09.2021 19:00 отбор на ЧМ-2022
Украина - Франция
Товарищеский матч - соперник уточняется
09.10.2021 19:00 отбор на ЧМ-2022
Финляндия - Украина
12.10.2021 21:45 отбор на ЧМ-2022
Украина - Босния и Герцеговина
Товарищеский матч - соперник уточняется
16.11.2021 21:45 отбор на ЧМ-2022
Босния и Герцеговина - Украина
Напомним, по итогам 2020 года сборная Украины попала в топ-25 сильнейших команд.