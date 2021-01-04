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Опубликован календарь матчей сборной Украины на 2021 год

Автор: Вера Олейник

Украинская ассоциация футбола опубликовала календарь матчей национальной команды на 2021 год. Стартует команда Андрея Шевченко 24 марта на выезде против действующих чемпионов мира - команды Франции, а завершит год 16 ноября также в гостях против Боснии и Герцеговины.

Расписание игр появилось на Facebook-странице организации.

У "сине-желтых" запланировано 11 официальных поединков в рамках перенесенного чемпионата Европы и квалификации к чемпионату мира-2022. Также подопечные Шевченко намерены провести три товарищеские встречи, однако соперники пока неизвестны.

Список всех матчей сборной Украины, которые запланированы на 2021 год:

24.03.2021 21:45 отбор на ЧМ-2022
Франция - Украина

28.03.2021 21:45 отбор на ЧМ-2022
Украина - Финляндия

31.03.2021 21:45 отбор на ЧМ-2022
Украина - Казахстан

Товарищеский матч - соперник уточняется

13.06.2021 22:00 Чемпионат Европы
Нидерланды - Украина

17.06.2021 16:00 Чемпионат Европы
Украина - Северная Македония

21.06.2021 19:00 Чемпионат Европы
Украина - Австрия

01.09.2021 17:00 отбор на ЧМ-2022
Казахстан - Украина

04.09.2021 19:00 отбор на ЧМ-2022
Украина - Франция

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Финляндия - Украина

12.10.2021 21:45 отбор на ЧМ-2022
Украина - Босния и Герцеговина

Товарищеский матч - соперник уточняется

16.11.2021 21:45 отбор на ЧМ-2022
Босния и Герцеговина - Украина

Напомним, по итогам 2020 года сборная Украины попала в топ-25 сильнейших команд.

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