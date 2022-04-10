Но какой ценой?: Зеленский о лидерах ЕС, изменивших мнение относительно войны в Украине

Президент Владимир Зеленский прокомментировал позицию некоторых лидеров ЕС, которые изменили свое мнение относительно войны в Украине. Он отметил, что страна это видит, но и цену также.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в интервью APNews.

Так, в разговоре с журналистами глава государства отметил, он видит, как у некоторых европейских политиков меняется позиция и добавил: "Но мы видим цену этих изменений. Почему нельзя было раньше?".

Отметим, что в некоторых странах изменили риторику в отношении полномасштабного вторжения России в Украину после кадров зверств в Буче, которые совершали российские военные во время оккупации. Так, В Израиле изменили мнение относительно войны в Украине и признали, что РФ совершает военные преступления

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 46-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.