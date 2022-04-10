Але ж якою ціною?: Зеленський про лідерів ЄС, що змінили думку щодо війни в Україні

Президент Володимир Зеленський прокоментував позицію деяких лідерів ЄС, які змінили свою думку щодо війни в Україні. Він зазначив, що країна це бачить, але і їх ціну також.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави в інтерв'ю APNews.

Так, у розмові з журналістами глава держави зазначив, він бачить, як в деяких європейських політиків змінюється позиція та додав: "Але ми бачимо ціну цих змін. Чому не можна було раніше?".

Зазначимо, що в деяких країнах змінили риторику щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну після кадрів звірств в Бучі, які вчиняли російські військові під час окупації. Так, в Ізраїлі змінили думку щодо війни в Україні та визнали, що РФ скоює воєнні злочини

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 46-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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