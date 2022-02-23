Какой подарок подарить девушке на 8 марта?

Международный женский день — еще один хороший повод показать свою любовь и проявить внимание к подругам, сестрам, девушкам, невестам, коллегам и другим близким девушкам. И конечно же хочется найти для каждой идеальный подарок на 8 марта — такой, чтобы запомнился, порадовал и помог почувствовать себя особенной.

Благодаря сервису bodo задача поиска того самого подарка решается всего за три клика на сайте компании. В каталоге уже собраны самые захватывающие приключения, необычные мастер-классы, экскурсии, квесты, обучение, SPA услуги — среди более, чем 20 категорий впечатлений точно найдется особенное и подходящее.

Почему bodo знает, что понравится девушкам?

Компания уже больше 12 лет занимается впечатлениями в подарок и делает это со всей ответственностью. За эти годы команда протестировала несколько тысяч услуг в столице и четырех крупных городах страны: Харькове, Одессе, Львове и Днепре, оставив в своем каталоге только самые надежные и безопасные. Также bodo регулярно собирает обратную связь от клиентов, анализирует статистику популярности услуг и улучшает их.

В итоге среди впечатлений есть самые разные предложения для девушек с любыми вкусами и увлечениями: для посещения одной, парные и для компании; для романтических натур и экстремалок; спортсменок и творческих личностей. Какую услугу вы бы ни выбрали в подарок, можете быть уверены — она пройдет на высшем уровне и с первоклассными эмоциями.

Как выбрать подходящее впечатление?

На сайте компании есть удобные фильтры по городам и категориям услуг, которые можно применить под ваш запрос.

Если вы хотите удивить, подарив необычный опыт, можно выбрать флоат-капсулу, музей-фотоиллюзий, VR-квест, мастер-класс молекулярной кухни.

Если хотите подарить активный отдых, подойдут прыжки на батуте, прогулка на лошадях, веревочный парк, сплав на байдарках.

Если желаете презентовать девушке отдых и время для себя, присмотритесь к аромамассажу, SPA по-турецки, стоунтерапии, стильному маникюру и педикюру.

Если же хотите развлечь и повеселить, выбирайте городской квест, игру в керлинг, экшн-фильм в VR-очках, кинотеатр на крыше.

Одно из главных преимуществ подарочных сертификатов от bodo в том, что с ним практически невозможно прогадать. Ведь если вы не можете определиться с выбором только одного впечатления, в подарок можно добавить до пяти разных услуг, оплатив только самую дорогую из них. Таким образом окончательный выбор все равно будет за получательницей. И даже если девушка не выберет ни одно из пяти, она сможет посетить любое другое впечатление на сумму сертификата.

Еще одним плюсом сертификатов является их презентабельный вид. Девушка получит красочную коробку с картой, праздничным конфетти и открыткой внутри. А это дополнительные эмоции от интриги с распаковкой и предвкушения новых впечатлений. Добавьте сюда еще букет и искренние слова поздравлений — и получите идеальную формулу праздника. C bodo дарить подарки приятно и легко!