Який подарунок подарувати дівчині на 8 березня?
Міжнародний жіночий день — ще одна хороша нагода показати свою любов та проявити увагу до подруг, сестер, наречених, колег та інших близьких дівчат. І звичайно ж, хочеться знайти для кожної ідеальний подарунок на 8 березня — такий, щоб запам'ятався, порадував і допоміг відчути себе особливою.
Завдяки сервісу bodo завдання пошуку того самого подарунк вирішується лише за три кліки на сайті компанії. У каталозі вже зібрані найбільш захопливі пригоди, незвичайні майстер-класи, екскурсії, квести, навчання, SPA послуги — серед понад 20 категорій вражень точно знайдеться особливе та підходяще.
Чому bodo знає, що подобається дівчатам?
Компанія вже понад 12 років займається враженнями у подарунок і робить це з усією відповідальністю. За ці роки команда протестувала кілька тисяч послуг у столиці та чотирьох великих містах країни: Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі, залишивши у своєму каталозі лише найнадійніші та найбезпечніші. Також bodo регулярно збирає зворотний зв'язок від клієнтів, аналізує статистику популярності послуг та покращує їх.
У результаті серед вражень є різні пропозиції для дівчат із будь-якими смаками та захопленнями: для відвідування одній, парні та для компанії; для романтичних натур та екстремалок; спортсменок та творчих особистостей. Яку послугу ви не вибрали б у подарунок, можете бути впевнені — вона пройде на найвищому рівні та з першокласними емоціями.
Як вибрати підходяще враження?
На сайті компанії є зручні фільтри за містами та категоріями послуг, які можна застосувати під ваш запит.
- Якщо ви хочете здивувати, подарувавши незвичайний досвід, можна вибрати флоат-капсулу, музей-фотоілюзій, VR-квест, майстер-клас молекулярної кухні.
- Якщо хочете подарувати активний відпочинок, підійдуть стрибки на батуті, прогулянка на конях, мотузковий парк, сплав на байдарках.
- Якщо бажаєте презентувати дівчині відпочинок та час для себе, придивіться до аромамасажу, SPA по-турецьки, стоунтерапії, стильного манікюру та педикюру.
- Якщо ж хочете розважити та повеселити, вибирайте міський квест, гру в керлінг, екшн-фільм у VR-окулярах, кінотеатр на даху.
Одна з головних переваг подарункових сертифікатів від bodo в тому, що з ним практично неможливо помилитися. Адже якщо ви не можете визначитися з вибором лише одного враження, у подарунок можна додати до п'яти різних послуг, сплативши лише за найдорожчу з них. Таким чином остаточний вибір все одно буде за одержувачкою. І навіть якщо дівчина не вибере жодне з п'яти, вона зможе відвідати будь-яке інше враження на суму сертифіката.
Ще одним плюсом сертифікатів є їхній презентабельний вигляд. Дівчина отримає барвисту коробку з карткою, святковим конфетті та листівкою всередині. А це додаткові емоції від інтриги з розпакуванням та передчуттям нових вражень. Додайте сюди ще букет та щирі слова привітань — і отримайте ідеальну формулу свята. З bodo дарувати подарунки приємно та легко!