Какой натяжной потолок установить на кухне: советы дизайнеров

Натяжные потолки славятся своей декоративностью: можно выбрать любой оттенок покрытия, любой декор — хоть звездное небо над головой. Но в аспекте кухни, одной декоративности мало, важны эксплуатационные характеристики.

В пищеблоке часто образуется пар во время приготовления еды, соответственно, актуален вопрос о влагостойкости покрытия.

Итак, какой потолок идеален для кухни? За ответом мы отправились к специалистам компании Art Decor.

Тканевый или из ПВХ

Возможно, вы уже слышали, что на потолок монтируют ПВХ полотно. Именно такое покрытие и подходит для кухни. По ссылке сразу можно рассчитать и стоимость: https://artpotolok.kiev.ua/raschet-stoimosti/. Как видите, монтаж такого потолка не сильно ударит по семейному бюджету.

Второй вариант потолка — тканевый, он хуже поддается чистке, поэтому не рекомендован к установке в помещениях с большой эксплуатационной нагрузкой, то есть в кухне.

Почему все-таки натяжной?

Кроме того, что под ПВХ-покрытие легче спрятать электропроводку и вытяжные системы, есть еще несколько преимуществ, а именно:

водонепроницаемость на случай затопления соседями сверху;

простота в уходе;

красивый декор, если выбирать небесный или звездный рисунок;

быстрый монтаж;

долговечность.

Глянец или матовый

Белая пленка-глянец хорошо отражает свет, поэтому ее выбирают для небольшого помещения, чтобы визуально его расширить. “Благодаря отличной отражающей способности создается иллюзия зеркала. Как говорят, хочешь визуально увеличить объем помещения, добавь в него больше зеркал. А здесь такое огромное зеркало над головой!”, — добавили эксперты Art Decor.

Но в современные интерьеры отлично вписываются матовые и сатиновые поверхности, они создают эффект приглушенности и хорошо сочетаются с окрашенными стенами. Матовый потолок дешевле и менее требователен к уборке. И помним: для кухни подходит только ПВХ!

Какой цвет выбрать

Все индивидуально и зависит от стиля интерьера, дизайнерского решения и ваших предпочтений. На кухне мы едим, проводим время в кругу семьи, значит, с помощью цвета нужно добиться желаемой атмосферы. Если ваш интерьер готов — сделан ремонт, установлена мебель, цвет нужно подбирать под уже существующую концепцию, чтобы выдержать гармоничный дизайн в едином стиле.

Специалисты не рекомендуют выбирать для маленького помещения кухни темные оттенки. Лучше остановиться на белом, бежевом, молочном, светло-сером, нежно-голубом. А если вы решили сделать многоуровневый потолок, натяжная конструкция поможет зонировать уровни разным цветом. Но не больше 3 оттенков и 1 из них светлый!

Для просторной кухни-гостиной можно выбрать более смелые решения — фон неба с облаками или с реалистичным 3D-эффектом. Однако слишком “пышный” декор может быстро надоесть и утомить из-за неправильного сочетания контрастных цветов. Поэтому специалисты рекомендуют вдумчиво подбирать декор для потолка, чтобы он сочетался со всем интерьером кухни.