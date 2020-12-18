Яку натяжну стелю встановити на кухні: поради дизайнерів

Натяжні стелі славляться своєю декоративністю: можна вибрати будь-який відтінок покриття, будь-який декор — хоч зоряне небо над головою. Але в аспекті кухні, однієї декоративності мало, важливі експлуатаційні характеристики.

У харчоблоці часто утворюється пара під час приготування їжі, відповідно, актуальним є питання вологостійкості покриття.

Отже, яка стеля ідеальна для кухні? За відповіддю ми вирушили до фахівців компанії Art Decor.

Тканинний або з ПВХ

Можливо, ви вже чули, що на стелю монтують вінілове, ПВХ полотно. Саме таке покриття і підходить для кухні. За посиланням відразу можна розрахувати і вартість: https://artpotolok.kiev.ua/raschet-stoimosti/. Як бачите, монтаж такої стелі не сильно вдарить по сімейному бюджету.

Другий варіант стелі — тканинна, вона гірше піддається очищенню, тому не рекомендована для встановлення у приміщеннях з великим експлуатаційним навантаженням, тобто у кухні.

Чому все ж таки натяжна?

Крім того, що під ПВХ-покриттям легше заховати електропроводку й витяжні системи, є ще кілька переваг, а саме:

водонепроникність на випадок затоплення сусідами зверху;

простота у догляді;

красивий декор, якщо вибирати небесний або зоряний малюнок;

швидкий монтаж;

довговічність.

Глянець або матовий

Біла плівка-глянець добре відбиває світло, тому її вибирають для невеликого приміщення, щоб візуально його розширити. “Завдяки відмінній відбивній здатності створюється ілюзія дзеркала. Як кажуть, хочеш візуально збільшити об'єм приміщення, додай у нього більше дзеркал. А тут таке величезне дзеркало над головою!”, — додали експерти Art Decor.

Але у сучасні інтер'єри відмінно вписуються матові та сатинові поверхні, вони створюють ефект приглушеності та добре поєднуються з пофарбованими стінами. Матова стеля дешевша та менш вимоглива до прибирання. І пам'ятаймо: для кухні підходить тільки ПВХ!

Який колір вибрати

Все індивідуально та залежить від стилю інтер'єру, дизайнерського рішення та ваших уподобань. На кухні ми їмо, проводимо час у родинному колі, значить, за допомогою кольору потрібно добитися бажаної атмосфери. Якщо ваш інтер'єр готовий — зроблений ремонт, встановлені меблі, колір потрібно підбирати під наявну концепцію, щоб витримати гармонійний дизайн в єдиному стилі.

Фахівці не рекомендують вибирати для маленького приміщення кухні темні відтінки. Краще зупинитися на білому, бежевому, молочному, світло-сірому, ніжно-блакитному. А якщо ви вирішили зробити багаторівневу стелю, натяжна конструкція допоможе зонувати рівні різним кольором. Але не більше 3 відтінків і 1 з них світлий!

Для просторої кухні-вітальні можна вибрати сміливіші рішення — фон неба з хмарами або з реалістичним 3D-ефектом. Однак занадто "пишний" декор може швидко набриднути й втомити через неправильне поєднання контрастних кольорів. Тому фахівці рекомендують вдумливо підбирати декор для стелі, щоб він поєднувався з усім інтер'єром кухні.