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Какой была главная цель визита Госсекретаря США Блинкена в Киев: ответ посла

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Главной целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена 8 сентября в Украину от имени президента США Джо Байдена было продемонстрировать неугасимую поддержку Украины со стороны Белого Дома.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в эфире национального телемарафона.

"Этот визит сам по себе был еще одним подтверждением поддержки Украины. Блинкен откровенно рассказал, что его направил именно президент Байден, чтобы быть здесь в важный момент начала контрнаступления. Госсекретарь откровенно говорил, что приехал сюда от имени президента показать неугасимую поддержку главы государства, администрации и американского народа", - отметила Бринк.

Она также сообщила, что Блинкен встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Они много говорили об американской помощи в сфере безопасности и обороны для Украины, а также о будущих поставках ", - подчеркнула посол.

Дипломат напомнила, что Джо Байден заявлял, что США будут стоять с Украиной столько, сколько потребуется.

"Белый Дом уже сообщил, что в ближайшее время будет еще помощь. Сейчас мы активно заботимся о поддержке Украины в будущем, для этого и этот 20-й пакет финансирования, который госсекретарь анонсировал на прошлой неделе", - подчеркнула Бринк.

Напомним, во время своего неанонсированного визита в Киев Блинкен встречался с Зеленским. Американские СМИ писали, что госсек посещает Украину из-за выделения США 2,6 млрд долларов помощи Киеву и ряду европейских стран в сфере безопасности.

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