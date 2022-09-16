Якою була головна мета візиту Держсекретаря США Блінкена до Києва: відповідь посла

"Цей візит сам собою був ще одним підтвердженням підтримки України. Блінкен відверто розповів, що його направив саме президент Байден, щоб бути тут у важливий момент початку контрнаступу. Держсекретар відверто говорив, що приїхав сюди від імені президента показати незгасну підтримку глави держави, адміністрації та американського народу", - зазначила Брінк.

Вона також повідомила, що Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та президентом України Володимиром Зеленським.

"Вони багато говорили про американську допомогу у сфері безпеки та оборони для України, а також про майбутні поставки", - наголосила посол.

Дипломат нагадала, що Джо Байден заявляв, що США стоятимуть з Україною стільки, скільки потрібно.

"Білий Дім уже повідомив, що найближчим часом буде ще допомога. Наразі ми активно піклуємося про підтримку України в майбутньому, для цього і цей 20-й пакет фінансування, який держсекретар анонсував минулого тижня", - наголосила Брінк.