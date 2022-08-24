UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какой будет погода в Украине на День Независимости: синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: погода в Украине 24 августа будет преимущественно сухой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 24 августа погода будет с небольшой облачностью, но преимущественно сухой. Дожди будут идти только в западных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь днем на Закарпатье и Прикарпатье переменная облачность, кратковременные дожди и местами грозы.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, днем в восточных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/сек.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +16 +19, днем +28 +32 градуса;
  • на западе ночью +13 +18 градусов, а днем +27 +30;
  • в восточных областях ночью +18 +21, днем +30 +34 градуса;
  • на юге страны ночью +19 +21 градус, а днем +30 +33;
  • в центральных областях ночью +15 +20, днем +29 +32 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня в столице небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров покажут ночью +18 +20 градусов, а днем +30 +32.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что сегодня днем на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются кратковременные дожди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеДень независимости Украины