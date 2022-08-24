Якою буде погода в Україні на День Незалежності: синоптики дали прогноз на сьогодні

В Україні сьогодні, 24 серпня погода буде з невеликою хмарністю, але переважно сухою. Дощі йтимуть лише у західних регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в країні очікується невелика хмарність, без опадів. Лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті мінлива хмарність, короткочасні дощі та місцями грози.
Вітер переважно східний, 7-12 м/с, вдень у східних, та південно-східних областях пориви 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці невелика хмарність, без опадів, Вітер східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів покажуть вночі +18 +20 градусів, а вдень +30 +32.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що сьогодні вдень на Закарпатті та Прикарпатті прогнозуються короткочасні дощі.
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