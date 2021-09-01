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Какой будет погода в сентябре: прогноз Укргидрометцентра на первый месяц осени

Автор: Александр Белоус

В сентябре 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы.

Как отмечается в сообщении, "сентябрь - переходный месяц от лета к осени".

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, составляет 13-17 градусов тепла, в южной части местами 18-20 градусов тепла, в горных районах 9-15 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 1-8 градусов т мороза, на юге местами 0-1 градусов тепла, в Крыму до 5 градусов тепла. Абсолютный максимум температуры воздуха - 33-38 градусов тепла, в горных районах 24-32 градусов тепла.

Средняя месячная количество осадков составляет 37-74 мм, в южной части локально 28-36 мм, в Карпатском регионе местами 77-108 мм, на высокогорье Карпат 126-130 мм.

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