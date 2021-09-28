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Какой будет погода в октябре: прогноз Укргидрометцентра

Автор: Александр Белоус

В октябре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 7-12 градусов тепла, в Карпатах 6-7 градусов. Это близко к климатической норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в октябре средняя месячная температура составляет 6-13 градусов тепла, в Карпатах местами 4-5 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 4-16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23 градусов мороза, на юге Крыма 0-3 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 26-34 градусов тепла, в Крыму до 35 градусов, на высокогорье Карпат 20-21 градусов.

Средняя месячная количество осадков составляет 29-54 мм, местами во Львовской, Ивано-Франковской областях и горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-106 мм, на высокогорье Карпат 120-129 мм.

Напомним, метеорологическая осень пришла в Киев 19 сентября 2021 года. Она началась почти на месяц раньше, чем в 2020 году.

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