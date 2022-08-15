Какой будет погода в Киеве на День Независимости: предварительный прогноз синоптиков

"Предварительно по Киеву на 24 августа сухая и жаркая погода, 30 градусов", - сказала она.

В то же время Голеня отметила, что достоверность прогнозов более чем на пять суток очень невысока. "Если антициклональная погода, то можно на десять суток сказать", - добавила она, отметив, что сейчас в Украине наблюдается неустойчивая погода и все может измениться.

По ее словам, прогноз о движении циклонов на ближайшие пять дней сбывается. "Он (циклон, - ред.) может пойти другой траекторией с разным количеством дождей. Но прогнозы на десять суток - это 50 на 50", - добавила синоптик.