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Якою буде погода в Києві на День Незалежності: попередній прогноз синоптиків

Фото: на День Незалежності в Києві очікується 30 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Попередні розрахунки синоптиків говорять, що на День Незалежності 24 серпня в Києві буде спекотна погода без дощу. Але це лише попередній прогноз.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Попередньо по Києву на 24 серпня суха та спекотна погода, 30 градусів", - сказала вона.

Водночас Голеня зазначила, що справджуваність прогнозів більш ніж на п’ять діб дуже невисока. "Якщо антициклональна погода, то можна на десять діб сказати", - додала вона, зазначивши, що зараз в Україні спостерігається нестійка погода і все може змінитися.

За її словами, прогноз щодо насування циклонів на найближчі п’ять днів справджується. "Він (циклон, - ред.) може піти іншою траєкторією з різною кількістю дощів. Але прогнози на десять діб - це 50 на 50", - додала синоптик.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у найближчий тиждень очікується нестійка погода з дощами та грозами. Погода в Україні дещо відрізнятиметься від типової для серпня.

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