Какой автоаккумулятор выбрать?

Аккумуляторные батареи, как и любые другие детали автомобилей, – не вечные. Естественный и неизбежный процесс осыпания пластин внутри АКБ приводит к тому, что со временем емкость аккумулятора падает. Водитель может это заметить по таким признакам, как сложности с запуском двигателя или перебои в работе некоторых электрических и электронных систем авто. Иногда электронный блок управления двигателем сигнализирует о проблемах, зажигая лампочку Check Engine на приборной панели. В подобных случаях при подключении диагностического сканера на СТО можно считать из памяти ЭБУ код ошибки, который прямо говорит о состоянии аккумулятора: низком рабочем токе, отсутствии заряда или других проблемах, вызванных возрастом и техническим состоянием батареи.

Если наступил момент, когда возиться со старой АКБ слишком хлопотно и накладно, остается один выход: нужно купить аккумулятор для автомобиля вместо батареи, выработавшей свой ресурс.

Как выбирать аккумулятор для авто?

Срок службы качественных автомобильных АКБ составляет не меньше 4–5 лет. Поэтому большинство водителей редко сталкиваются с необходимостью замены батареи и не знают, как правильно выбрать аккумулятор для своего автомобиля. Встречаются различные подходы: от «любой сойдет» до «только точно такой же, какой был установлен на конвейере». Истина, как обычно, находится где-то посередине.

Нередко главным аргументом в пользу той или иной АКБ является ее стоимость. Для многих водителей это весьма важный фактор, учитывая цены на качественные аккумуляторы (от полутора до нескольких тысяч гривен в зависимости от характеристик батареи, согласно информации из каталога на сайте Oiler.ua). Но основным параметром при выборе аккумулятора должны быть его технические характеристики.

В инструкции по эксплуатации автомобиля указаны основные требования к аккумуляторной батарее: номинальная емкость и сила тока. Характеристики новой АКБ должны точно соответствовать указанным параметрам. В противном случае невозможно обеспечить стабильные характеристики тока в бортовой электросети и корректную работу многочисленных электрических и электронных систем, которыми оснащаются современные автомобили. Если напряжение и сила тока не соответствуют значениям, рекомендованным производителем, то автомобиль работает с перебоями, а бортовой компьютер постоянно сообщает об ошибках, зажигая иконку Check Engine.

Кроме номинальной емкости и силы тока, при выборе аккумуляторной батареи для авто необходимо помнить о множестве неочевидных нюансов: полярность аккумулятора, габаритные размеры батареи, конструкция клемм и даже такие факторы, как способ крепления АКБ под капотом или в багажнике автомобиля. Если вам не хочется самостоятельно изучать особенности различных батарей и на собственном опыте определять, какой аккумулятор будет лучше работать на вашем автомобиле, стоит воспользоваться бесплатной услугой подбора АКБ на сервисных станциях сети Oiler в Киеве.

Основные характеристики автомобильных аккумуляторов

Подбирая аккумуляторы для автомобилей, специалисты сервисных станций Oiler учитывают много факторов.

Емкость батареи – это основная характеристика автомобильного аккумулятора. Она означает, сколько тока может отдать АКБ за единицу времени, и показывает максимальный запасаемый заряд. На малолитражные легковые автомобили устанавливаются небольшие аккумуляторы емкостью от 40 А·ч, для больших рамных внедорожников нужны батареи емкостью около 80 А·ч, а грузовой и специальной технике требуются мощные АКБ на 150–200 ампер-часов.

Пусковой ток – это минимальное значение силы тока, необходимое для запуска двигателя. Аккумулятор с малым пусковым током не сможет провернуть коленвал ДВС большого объема.

Полярность – это характеристика, которая показывает расположение «плюсовой» и «минусовой» клемм. Прямая полярность означает, что клемма «минус» находится справа, а обратная – наоборот.

Если перепутать и купить аккумулятор с неправильной полярностью, то не получится подключить клеммы, поскольку не хватит длины проводов под капотом авто.

При покупке аккумулятора также необходимо учитывать особенности различных химических источников тока. Например, классические свинцово-кислотные АКБ – недорогие и универсальные, но не всегда подходят для современных авто. В автомобилях, оснащенных системой «старт-стоп», необходимо использовать гелевые аккумуляторы или батареи, изготовленные по технологии AGM, которые выдерживают увеличенное количество циклов заряда и разряда.

Что еще стоит помнить при покупке АКБ для автомобиля?

Кроме нюансов, известных только мастерам специализированных СТО, при покупке аккумулятора для авто необходимо руководствоваться обычными правилами выбора техники и сложных устройств:

учитывать требования завода-производителя – все технические характеристики АКБ должны находиться в пределах диапазона, указанного в инструкции по эксплуатации транспортного средства;

не выбирать марку аккумулятора наугад – у специалистов сервисной сети Oiler можно узнать о репутации различных производителей автомобильных АКБ, чтобы не купить подделку или некачественную батарею;

не покупать слишком дешевые АКБ – в эконом-сегменте практически отсутствуют автомобильные аккумуляторы, на которые можно положиться на все 100%;

выбирать сертифицированную продукцию – на сайте Oiler.ua представлены только оригинальные аккумуляторные батареи с гарантией от производителя.

Покупая АКБ в сети сервисных станций Oiler, вы получаете не только качественный аккумулятор по разумной цене. Здесь также можно зарядить или протестировать аккумулятор, заказать доставку товара по городу или сдать старую АКБ на утилизацию и получить за это деньги или скидку на приобретение новой батареи.