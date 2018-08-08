Який авто акумулятор вибрати?

Акумуляторні батареї, як і будь-які інші деталі автомобілів - не вічні. Природний і неминучий процес осипання пластин всередині АКБ призводить до того, що з часом ємність акумулятора падає. Водій може це помітити за такими ознаками, як складності з запуском двигуна або перебої в роботі деяких електричних і електронних систем авто. Іноді електронний блок керування двигуном сигналізує про проблеми, запалюючи лампочку Check Engine на приладовій панелі. У подібних випадках при підключенні діагностичного сканера на СТО можна вважати з пам'яті ЕБУ код помилки, який прямо говорить про стан акумулятора: низькому робочому струмі, відсутності заряду або інших проблемах, викликаних віком і технічним станом батареї.

Якщо настав момент, коли поратися зі старою АКБ занадто клопітно і накладно, залишається один вихід: потрібно купити акумулятор для автомобіля замість батареї, що виробила свій ресурс.

Як вибирати акумулятор для авто?

Термін служби якісних автомобільних АКБ становить не менше 4-5 років. Тому більшість водіїв рідко стикаються з необхідністю заміни батареї і не знають, як правильно вибрати акумулятор для свого автомобіля. Зустрічаються різні підходи: від «будь-який зійде» до «тільки точно такий же, який був встановлений на конвеєрі». Істина, як завжди, знаходиться десь посередині.

Нерідко головним аргументом на користь тієї чи іншої АКБ є її вартість. Для багатьох водіїв це вельми важливий фактор, враховуючи ціни на якісні акумулятори (від півтора до кількох тисяч гривень в залежності від характеристик батареї, згідно з інформацією з каталогу на сайті Oiler.ua). Але основним параметром при виборі акумулятора повинні бути його технічні характеристики.

В інструкції з експлуатації автомобіля вказані основні вимоги до акумуляторної батареї: номінальна ємність і сила струму. Характеристики нової АКБ повинні точно відповідати зазначеним параметрам. В іншому випадку неможливо забезпечити стабільні характеристики струму в бортової електромережі і коректну роботу численних електричних і електронних систем, якими оснащуються сучасні автомобілі. Якщо напруга і сила струму не відповідають значенням, рекомендованим виробником, то автомобіль працює з перебоями, а бортовий комп'ютер постійно повідомляє про помилки, запалюючи іконку Check Engine.

Крім номінальної ємності і сили струму, при виборі акумуляторної батареї для авто необхідно пам'ятати про безліч неочевидних нюансів: полярність акумулятора, габаритні розміри батареї, конструкція клем і навіть такі чинники, як спосіб кріплення АКБ під капотом або в багажнику автомобіля. Якщо вам не хочеться самостійно вивчати особливості різних батарей і на власному досвіді визначати, який акумулятор буде краще працювати на вашому автомобілі, варто скористатися безкоштовною послугою підбору АКБ на сервісних станціях мережі Oiler в Києві.

Основні характеристики автомобільних акумуляторів

Підбираючи акумулятори для автомобілів, фахівці сервісних станцій Oiler враховують багато чинників.

Ємність батареї - це основна характеристика автомобільного акумулятора. Вона означає, скільки струму може віддати АКБ за одиницю часу, і показує максимальний запасається заряд. На малолітражні легкові автомобілі встановлюються невеликі акумулятори ємністю від 40 А · год, для великих рамних позашляховиків потрібні батареї ємністю близько 80 А · год, а вантажний і спеціальній техніці потрібні потужні АКБ на 150-200 ампер-годин.

Пусковий струм - це мінімальне значення сили струму, необхідне для запуску двигуна. Акумулятор з малим пусковим струмом не зможе провернути колінвал ДВС великого обсягу.

Полярність - це характеристика, яка показує розташування «плюсової» і «мінусової» клем. Пряма полярність означає, що клема «мінус» знаходиться праворуч, а зворотна - навпаки.

Якщо переплутати і купити акумулятор з неправильною полярністю, то не вийде підключити клеми, оскільки не вистачить довжини проводів під капотом авто.

При покупці акумулятора також необхідно враховувати особливості різних хімічних джерел струму. Наприклад, класичні свинцево-кислотні АКБ - недорогі і універсальні, але не завжди підходять для сучасних авто. В автомобілях, оснащених системою «старт-стоп», необхідно використовувати гелеві акумулятори або батареї, виготовлені за технологією AGM, які витримують збільшена кількість циклів заряду і розряду.

Що ще варто пам'ятати при покупці АКБ для автомобіля?

Крім нюансів, відомих тільки майстрам спеціалізованих СТО, при покупці акумулятора для авто необхідно керуватися звичайними правилами вибору техніки і складних пристроїв:

враховувати вимоги заводу-виробника - всі технічні характеристики АКБ повинні знаходитися в межах діапазону, зазначеного в інструкції по експлуатації транспортного засобу;

не вибирати марку акумулятора навмання - у фахівців сервісної мережі Oiler можна дізнатися про репутацію різних виробників автомобільних АКБ, щоб не купити підробку або неякісну батарею;

не купувати занадто дешеві АКБ - в економ-сегменті практично відсутні автомобільні акумулятори, на які можна покластися на всі 100%;

вибирати сертифіковану продукцію - на сайті Oiler.ua представлені тільки оригінальні акумуляторні батареї з гарантією від виробника.

Купуючи АКБ в мережі сервісних станцій Oiler, ви отримуєте не тільки якісний акумулятор за розумною ціною. Тут також можна зарядити або протестувати акумулятор, замовити доставку товару по місту або здати стару АКБ на утилізацію і отримати за це гроші або знижку на придбання нової батареї.