Какова ситуация на валютном рынке и что будет с курсом доллара в сентябре: прогноз аналитика

Как отметил Шапран, в августе валютный рынок еще не почувствовал позитивных изменений от восстановления зернового экспорта морем, поскольку валюта от экспорта поступает не сразу, так было всегда. Кроме того, за месяц работы зернового соглашения успели вывезти всего 1 млн тонн зерновых из 20 млн старого урожая. "Сейчас темпы вывоза ускорились, но какую-то положительную динамику рынок почувствует не сразу", - сказал он.

По его мнению, причина продажи НБУ валюты из резервов на межбанке, - это значительная задержка со стороны ЕС с предоставлением обещанных 8 млрд евро помощи, которую блокировала Германия с мая 2022 года. "Если бы эти средства поступили в Украину своевременно, то золотовалютные резервы НБУ не снижались ежемесячно на 1 млрд долларов, а выросли примерно бы на 3-4 млрд", - сказал аналитик.

По его словам, обещанная помощь от ЕС должна поступить в сентябре, но если раньше 8 млрд евро это был просто кредит под очень низкую ставку, то сейчас ЕС планирует выделить 3 млрд евро безвозвратной помощи и 5 млрд евро в форме кредита под низкую ставку.

"Такие изменения к лучшему для нашего бюджета, и думаю что в сентябре мы увидим и приток валюты от экспорта и помощь от ЕС. Как следствие, ЗВР НБУ начнут расти, ситуация на рынке кардинально изменится", - добавил он.

В то же время Шапран призвал властные структуры, ответственные за переговоры с международными партнерами, решить вопрос помощи радикально. "Ситуация крайне неприятная, с одной стороны на Западе обездвижено российских активов на 0,5 трлн долларов, а с другой стороны нам блокируют помощи на 8 млрд евро под видом бюрократических отговорок", - считает эксперт.

"Поэтому если бы ЕС обещанное выполнялось согласно договоренностям, то возможно не было бы нужно повышать учетную ставку НБУ, девальвировать гривну на 25%, да и курс на наличном рынке был бы приближен к безналичному фиксированному курсу", - сказал Шапран.

По его словам, при нормальных обстоятельствах курс "должен был бы составлять 38-38,5 гривен за доллар".