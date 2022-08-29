Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 29 августа

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 августа 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 5 копеек до 40,55 гривен за доллар. Курс евро снизился на 10 копеек 40,65 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,55 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 39,75 грн (39,75 - 26 августа)

продажа - 40,55 грн (40,60 - 26 августа) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 39,55 грн (39,65 - 26 августа),

продажа - 40,65 грн (40,75 - 26 августа) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,00 грн (8,10 - 26 августа),

продажа - 8,55 грн (8,55 - 26 августа) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 29 августа составляет 36,5467 гривен за евро (+0,0659 грн).