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Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 29 августа

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Украина, Понедельник 29 августа 2022 11:07
Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 29 августа Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 августа 2022 года, курс доллара в продаже снизился на 5 копеек до 40,55 гривен за доллар. Курс евро снизился на 10 копеек 40,65 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,55 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,75 грн (39,75 - 26 августа)
  • продажа - 40,55 грн (40,60 - 26 августа) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,55 грн (39,65 - 26 августа),
  • продажа - 40,65 грн (40,75 - 26 августа) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 грн (8,10 - 26 августа),
  • продажа - 8,55 грн (8,55 - 26 августа) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 29 августа составляет 36,5467 гривен за евро (+0,0659 грн).

Доллар дешевеет в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 29 августа

Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует дальнейшую девальвацию гривны к доллару. Падение валюты будет оказывать влияние на цены.

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