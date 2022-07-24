В каком формате будут работать школы в Харьковской области: ответ Синегубова

По его словам, на сегодня главный приоритет - это безопасность, поэтому власти будут исходить из военной обстановки. На сегодня в Харьковской области почти 300 учебных заведений находятся на оккупированных территориях. Из 24 заведений высшего образования - 21 имеют повреждения, 17 школ полностью разрушены и 200 - повреждены.

"56 учебных заведений имеют укрытия, отвечающие требованиям безопасности. Для примера: время полета ракеты из пригорода российского Белгорода составляет 30-40 секунд. То есть за 30 секунд мы должны всех детей эвакуировать в укрытие. Мы проводили соответствующие тренировки - процесс эвакуации занял до 5 минут. Оффлайн или онлайн - определим впоследствии. Но вместе с тем мы работаем над приведением в порядок всех укрытий", - добавил Синегубов.