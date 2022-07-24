RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В якому форматі працюватимуть школи в Харківській області: відповідь Синєгубова

Фото: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов (2day KH ua)
Автор: Сергей Новиков

Харківська область визначиться з форматом роботи шкіл ближче до початку навчального року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За його словами, на сьогодні головний пріоритет - це безпека, тому влада виходитиме з військової обстановки. На сьогодні в Харківській області майже 300 навчальних закладів знаходяться на окупованих територіях. З 24 закладів вищої освіти - 21 мають пошкодження, 17 шкіл повністю зруйновані і 200 - пошкоджені.

"56 навчальних закладів мають укриття, що відповідають вимогам безпеки. Для прикладу: час польоту ракети з передмістя російського Бєлгорода становить 30-40 секунд. Тобто за 30 секунд ми повинні всіх дітей евакуювати в укриття. Ми проводили відповідні тренування - процес евакуації зайняв до 5 хвилин. Оффлайн або онлайн - визначимо згодом. Але разом з тим ми працюємо над приведенням в порядок всіх укриттів", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, яким буде навчання з 1 вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харківшкола