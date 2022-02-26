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Какое время, такие и рецепты: Клопотенко рассказал, как приготовить коктейль Молотова

Автор: Илона Свиридова

Украинский кулинар и телеведущий Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить коктейль Молотова, чтобы "встречать дорогих гостей из России, приехавших спасать украинцев". Для этого нужно четыре "ингредиента".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Что нужно для классического варианта:

  • Стеклянная бутылка
  • Бензин
  • Масло (машинное масло)
  • Кусок хлопчатобумажной ткани

Рецепт:

  1. Взять стеклянную бутылку 0,5-1 л с тонкими стенками (чтобы разбилась наверняка). Водочные и пивные бутылки подходят.
  2. 2/3 бензина смешать с 1/3 масла.
  3. Заполнить бутылку этой смесью.
  4. Ткань обязательно нужно пропитать бензином, чтобы она хорошо горела. Затем эту ткань очень плотно утрамбовываете в горловину, чтобы коктейль не разливался.

Дополнительные "ингредиенты", чтобы сделать действие коктейля более и эффективным:

  • Гудрон - добавляется 10-20мл к бензину. Масло и бензин остаются в той же пропорции, что и в классическом варианте.
  • Пенопласт (из шариков) добавляется к ацетону (100 мл) в таком количестве, чтобы образовался густой сироп. Добавляется к бензину в соотношении 1:1 + 1/3 смазки.

Как бросать, чтобы было безопасно и эффективно против врага:

  • Поджигать только перед броском. Подожгли и быстро бросили.
  • Бросаете в жесткое: техника врага, голова врага, асфальт перед ногами врага.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Киеве сотрудники магазина выливают пиво и отдают на бутылки для коктейлей Молотова.

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Евгений КлопотенкоКоктейль молотоваВторжение России в Украину