Який час, такі і рецепти: Клопотенко розповів, як приготувати коктейль Молотова
Київ, Субота 26 лютого 2022 17:39
Український кулінар і телеведучий Євген Клопотенко розповів, як приготувати коктейль Молотова, щоб "зустрічати дорогих гостей з Росії, які приїхали рятувати українців". Для цього потрібно чотири "інгредієнта".
Що потрібно для класичного варіанту:
Скляна пляшка
Бензин
Масло (машинне масло)
Шматок бавовняної тканини
Рецепт:
Взяти скляну пляшку 0,5-1 л з тонкими стінками (щоб розбилася напевно). Горілчані та пивні пляшки підходять.
2/3 бензину змішати з 1/3 масла.
Заповнити пляшку цією сумішшю.
Тканину обов'язково треба просочити бензином, щоб вона добре горіла. Потім цю тканину дуже щільно утрамбовуєте в горловину, щоб коктейль не розливався.
Додаткові "інгредієнти", щоб зробити дію коктейлю більш і ефективним:
Гудрон-додається 10-20мл до бензину. Масло і бензин залишаються в тій же пропорції, що і в класичному варіанті.
Пінопласт (з кульок) додається до ацетону (100 мл) в такій кількості, щоб утворився густий сироп. Додається до бензину в співвідношенні 1:1 + 1/3 мастила.
Як кидати, щоб було безпечно і ефективно проти ворога:
Підпалювати тільки перед кидком. Підпалили і швидко кинули.
Кидаєте в жорстке: техніка ворога, голова ворога, асфальт перед ногами ворога.