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Який час, такі і рецепти: Клопотенко розповів, як приготувати коктейль Молотова

Автор: Ілона Свиридова

Український кулінар і телеведучий Євген Клопотенко розповів, як приготувати коктейль Молотова, щоб "зустрічати дорогих гостей з Росії, які приїхали рятувати українців". Для цього потрібно чотири "інгредієнта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Що потрібно для класичного варіанту:

  • Скляна пляшка
  • Бензин
  • Масло (машинне масло)
  • Шматок бавовняної тканини

Рецепт:

  1. Взяти скляну пляшку 0,5-1 л з тонкими стінками (щоб розбилася напевно). Горілчані та пивні пляшки підходять.
  2. 2/3 бензину змішати з 1/3 масла.
  3. Заповнити пляшку цією сумішшю.
  4. Тканину обов'язково треба просочити бензином, щоб вона добре горіла. Потім цю тканину дуже щільно утрамбовуєте в горловину, щоб коктейль не розливався.

Додаткові "інгредієнти", щоб зробити дію коктейлю більш і ефективним:

  • Гудрон-додається 10-20мл до бензину. Масло і бензин залишаються в тій же пропорції, що і в класичному варіанті.
  • Пінопласт (з кульок) додається до ацетону (100 мл) в такій кількості, щоб утворився густий сироп. Додається до бензину в співвідношенні 1:1 + 1/3 мастила.

Як кидати, щоб було безпечно і ефективно проти ворога:

  • Підпалювати тільки перед кидком. Підпалили і швидко кинули.
  • Кидаєте в жорстке: техніка ворога, голова ворога, асфальт перед ногами ворога.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в Києві співробітники магазину виливають пиво і віддають на пляшки для коктейлів Молотова.

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Евгений КлопотенкоКоктейль молотоваВторгнення Росії до України