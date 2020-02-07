Какое будущее ожидает украинские села - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера



Какое будущее ждет украинские села - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера

Земля тревоги нашей?

Какое будущее ожидает украинские села? Что унаследуют будущие поколения, если открыть рынок земли?

Чем на самом деле дышит страна - в Свободе Слова Савика Шустер а сегодня в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline .

Леонид Кравчук, Президент Украины (1991 - 1994),

Витольд Фокин, Премьер-министр Украины (1990 - 1992) (прямое включение),

Александр Мороз, председатель Верховной Рады Украины (1994 - 1998; 2006 - 2007),

Давид Арахамия, Председатель фракции "Слуга народа",

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина",

Николай Сольский, народный депутат, "Слуга народа", Председатель комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики,

Роман Лещенко, Уполномоченный Президента Украины по вопросам земли,

Юрий Бойко, Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная Платформа - За Жизнь",

Даниил Пасько, Председатель Наблюдательного Совета компании Allseeds.

Они говорят, а решает народ.