Яке майбутнє очікує на українські села - сьогодні в Свободі Слова Савіка Шустера

Земля тривоги нашої?

Яке майбутнє очікує на українські села?

Що успадкують прийдешні покоління, якщо відкрити ринок землі?

Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера сьогодні о 21:00. Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Леонід Кравчук, Президент України (1991 - 1994),

Вітольд Фокін, Прем'єр-міністр України (1990 - 1992) (пряме включення),

Олександр Мороз, Голова Верховної Ради України (1994 - 1998; 2006 - 2007),

Давид Арахамія, Голова фракції “Слуга Народу”,

Юлія Тимошенко, Лідер партії ВО “Батьківщина”,

Микола Сольський, Народний депутат, “Слуга Народу”, Голова комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики,

Роман Лещенко, Уповноважений Президента України з питань землі,

Юрій Бойко, Співголова фракції партії “Опозиційна Платформа - За Життя”,

Даніїл Пасько, Голова Наглядової Ради компанії Allseeds.

Вони говорять, а вирішує народ.