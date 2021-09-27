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С каким настроением молодежь Украины смотрит в будущее: результаты опроса

Автор: Наталия Гурковская

76% украинцев в возрасте от 16 до 18 лет испытывают надежду на лучшее. При этом примерно каждый четвертый молодой человек переживает страх или унижение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса социологической платформы Liberty report для "Свободы слова Савика Шустера".

Итак, если у взрослого населения Украины за последнюю неделю уровень надежды в шкале эмоций упал на 4%, страх вырос на 1%, а ощущение унижения возросло еще на 3%, то, как видим, по молодежи Liberty report дает другие результаты: три четверти опрошенного молодого населения не теряет оптимизма.

Для сравнения: 39% украинцев в возрасте 60 лет и старше живут в страхе перед завтрашним днем. И на это, по мнению социологов, стоит обратить пристальное вниманиe.

Как ранее сообщалось, украинцы определились с партиями, которые будут поддерживать на выборах в Верховную раду. В случае проведения выборов в парламент проходят пять политических сил.

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