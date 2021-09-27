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З яким настроєм молодь України дивиться у майбутнє: результати опитування

Автор: Наталія Гурковська

76% українців у віці від 16 до 18 років відчувають надію на краще. При цьому приблизно кожна четверта молода людина переживає страх або приниження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати опитування соціологічної платформи Liberty report для "Свободи слова Савіка Шустера".

Отже, якщо у дорослого населення України за останній тиждень рівень надії в шкалі емоцій впав на 4%, страх виріс на 1%, а відчуття приниження зросло ще на 3%, то, як бачимо, по молоді Liberty report дає інші результати: три чверті опитаного молодого населення не втрачає оптимізму.

Для порівняння: 39% українців у віці 60 років і старше живуть в страху перед завтрашнім днем. І на це, на думку соціологів, варто звернути пильну увагу.

Як раніше повідомлялося, українці визначилися з партіями, які будуть підтримувати на виборах до Верховної ради. У разі проведення виборів до парламенту проходять п'ять політичних сил.

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