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Каким будет курс доллара до конца октября: прогноз аналитиков

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Украина, Среда 13 октября 2021 10:42
Каким будет курс доллара до конца октября: прогноз аналитиков Фото: курс доллара может вырасти до 27 гривен к концу октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Курс доллара в последние дни упал до уровня 26,30 гривен - минимума более чем за 1,5 года. Однако на рынке наблюдается нервозность и аналитики прогнозируют рост курса.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Курсовая аномалия. Почему падает доллар, и ждать ли разворота на валютном рынке".

Главный дилер департамента казначейства и финансовых рынков ОТП Банка Антон Куринный считает, что грядущие длинные выходные, налоговые платежи и аукционы Минфина по размещению ОВГЗ, которые могут привлечь нерезидентов ближе к крупному погашению в конце месяца, позволят курсу оставаться в узком диапазоне 26,30-26,60 гривен/доллар.

"Также наблюдаем за интенсивностью покупок от регулятора. Пока что остается ощущение, что гривна уже побывала на минимумах года - 26,30 гривен/доллар", - полагает Куринный.

В Идея Банке прогнозируют, что в ближайшие одну-две недели курс будет находиться в диапазоне 26-26,50 гривен/доллар. В Eavex Capital указывают, что к концу октября курс гривны к доллару может с легкостью уйти к уровню 27,2 гривен/доллар.

Трейдер группы ICU Виталий Сивач. считает, что до конца октября курс не должен подняться выше 27 гривен/доллар. "Экспортная выручка от аграриев продолжает заходить в страну, так же как и выручка от железной руды. Это будет сдерживать ослабление гривны", - сказал он.

"Некая нервозность уже ощущается на рынке. Например, портфель нерезидентов в ОВГЗ прекратил рост, а на протяжении сентября начал, наоборот, снижаться. Доходность на гривневых 3-месячных беспоставочных форвардах (UAH NDF) выросла с 6% до 9,5% на протяжении месяца. Оба фактора сигнализируют, что нерезиденты не верят в курс доллара на уровне 26,30 и ожидают ослабления гривны", - отметил Сивач.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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