Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнеса

При этом в третьем квартале бизнес ожидал курс 28,50 грн/доллар, во втором - 28,71 грн/доллар, в первом - 29,15 грн/доллар.

Также выросла доля респондентов, ожидающих, что обменный курс не превысит 28,00 грн/доллар - 50,5% по сравнению с 35,3% в предыдущем опросе

Очередной опрос НБУ был проведен с 3 ноября по 1 декабря 2021 года среди руководителей 688 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.