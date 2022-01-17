Яким буде курс долара протягом року: прогноз українського бізнесу

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,15 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу поліпшуються четвертий квартал поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Ділові очікування підприємств України від Національного банку за IV квартал 2021 року.
При цьому в третьому кварталі бізнес очікував курс 28,50 грн/долар, у другому - 28,71 грн/долар, у першому - 29,15 грн/долар.
Також зросла частка респондентів, які очікують, що обмінний курс не перевищить 28,00 грн/долар - 50,5% порівняно з 35,3% у попередньому опитуванні
Чергове опитування НБУ було проведено з 3 листопада по 1 грудня 2021 року серед керівників 688 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.
Нагадаємо, курс долара оновив максимум з квітня минулого року. Національний банк України (НБУ) на 17 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,95 гривень за долар. При цьому на міжбанку 17 січня курс досяг рівня 28,20 гривень.