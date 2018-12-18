Каким брендам доверяют украинцы и почему?

8 декабря были объявлены победители ежегодного Международного фестиваля-конкурса «Выбор года» в Украине. Звание лучшего товара или услуги получили 42 торговые марки – среди них продукты питания, медицинские препараты, техника для дома и офиса, косметика, поставщики услуг, жилые комплексы и т. д. Именно им доверяют украинские потребители, поэтому выбирают для себя и рекомендуют другим.

В основе конкурса – методика, разработанная американской компанией Festivals International, где наибольшее внимание уделяется масштабному всеукраинскому потребительскому опросу, и соответственно, его итоги являются самыми весомыми в финальном оценивании товара или услуги – это 40%, остальные – голосования экспертов, представителей рекламного рынка, оргкомитета и высокого жюри.

Организаторы конкурса отмечают, что уровень доверия населения к конкурсу «Выбор года» продолжает расти и составляет, по данным компании TNS Kantar, уже 45%.

«Потребитель сегодня перенасыщен информацией, ему приходится принимать сотни решений в день, что очень утомительно. Благодаря конкурсу мы создаем для него четкий перечень брендов, на который можно ориентироваться и не задавать дополнительных вопросов относительно качества товара или услуги. Маркером правильного выбора служит один единственный элемент – медаль «Выбор года №1», которая предоставляется в пользование брендам-победителям” – комментирует Анна Руденко, национальный менеджер Фестиваля-конкурса “Выбор года” на территории Украины и Республики Беларусь.



Среди трендов потребительского поведения организаторы и участники конкурса называют более длительный и тщательный процесс выбора товаров, время поиска альтернатив. С одной стороны, это вызвано экономическими факторами, с другой - распространением практики сознательного и взвешенного выбора. Не последнюю роль в этом играет развитие социальных медиа, благодаря которым покупателю доступна мнение относительно товара или услуги не только ближайшего окружения, но и тысяч других людей, которые мгновенно комментируют качество продукта, если остаются неудовлетворенными или же считают продукт очень классным. Отзывы реальных покупателей приобретают большее значение, их опыт воспринимается как личный. Именно поэтому такие популярные лидеры мнений. “Выбор года” как раз и выполняет роль такого лидера, который представит мнение тысяч украинцев, которые ответили на вопрос: “Какую марку или компанию в категории вы считаете лучшей?”

Участие в конкурсе для компании - реальный инструмент для реализации маркетинговой стратегии.

Для любознательного потребителя в победителей фестиваля-конкурса всегда есть несомненный козырь относительно качества товара. В процессе определения лучших участвуют и потребители, и эксперты, что гарантирует всестороннее и детальное оценивание товара или услуги. Оно удовлетворяет естественную потребность потребителя сравнивать. В маркетинге даже существует такое понятие как «эффект якоря», когда покупатель совершит свой выбор только после сравнения товара с другим, то есть найдет зацепку, которая позволит объяснить этот выбор. Медаль и звание “Выбор года №1” выполняют эту функцию.

Эффективность разговора с потребителем через премию иллюстрируют результаты опроса, которое было проведено компанией TNS Kantar в 2018 году: 23% населения выберут именно товар с медалью «Выбор года», еще 43% обязательно обратят на него внимание.

Кого же избрали украинские потребители?

Победители «Выбор года 2018»:

Лучший производитель школьных и офисных досок года – UKRBOARDS

Лучший кредит онлайн года – Moneyveo

Лучший жилой комплекс года комфорт класса в Киевской области – ЖК «Лесной квартал»

Лучшая садовая техника года – Kärcher

Лучшая уборочная техника года – Kärcher

Лучший многофункциональный комплекс года – Gulliver

Лучшая девелоперская компания года в пригороде Киева – Орлан-Инвест Групп

Лучшие автобусные туры года – Аккорд-тур

Лучшая сеть центров лазерной и эстетической косметологии года – Лазерхауз

Лучшие диетические добавки года – HERBALIFE

Лучшая программа для коррекции массы тела – HERBALIFE

Лучший отечественный производитель года одежды для женщин – VOVK

Лучший сыр года - КОМО

Лучший плавленый сыр года – КОМО

Лучший жилой комплекс года комфорт класса в городе Киев – ЖК «Новая Англия»

Лучший теплый пол года – NEXANS

Лучшая клиника хирургии года – VALIKHNOVSKI SURGERY INSTITUTE

Лучшие бумажные изделия года – SELPAK

Лучший застройщик года – УКРБУД

Лучшие пирожные года – Киев БКК

Лучший производитель года хлебобулочных изделий – КИЕВХЛЕБ

Лучший смеситель году – GROHE

Лучшая стиральная машина года – LG Electronics

Лучшая клиника репродуктивной медицины года – Медицинский центр «Мать и ребенок»

Лучший украинский Интернет-сервис погоды года – GISMETEOUA

Лучшая мультиварка года – Moulinex

Лучшая м'ясорубка года – Moulinex

Лучший парогенератор года – Tefal

Лучшая посуда для приготовления пищи – Tefal

Лучшая вытяжка года – Pyramida

Лучший туроператор года – Coral travel

Лучший крем для рук года – Бархатные ручки

Лучший провайдер цифровых развлечений – Воля

Лучший магазин красоты и здоровья'я года – EVA

Лучший жилой комплекс эконом-класса в пригороде Киева – ЖК «Уютный квартал»

Лучшие витамины для глаз года – Окювайт

Лучшая детская косметика года – Johnson's для детей

Лучший ополаскиватель для ухода за полостью рта – LISTERINE

Лучший противодиарейных препарат года – Имодиум

Лучший слабительный препарат года в клизмах – Мікролакс

Лучшая отечественная фармацевтическая компания года – Дарница

Лучший препарат года против головной боли – Цитрамон-Дарница

https://choice-of-the-year.com.ua/tseremoniya-2018/



ТМ КОМО: «Творчество - наша муза и неотъемлемая часть культуры. Наше страстное желание что-то менять, улучшать и совершенствовать стало образом жизни КОМО. Мы вдохновенно ищем интересные решения, чтобы дарить новые вкусные эмоции нашим потребителям. Уже четвертый год подряд потребитель признает КОМО лучшим сырным экспертом», - прокомментировал победу Олег Киндер, директор по маркетингу ТМ КОМО

ЖК «Новая Англия»: «Нашему проекту «Города в городе «Новая Англия» чуть больше двух лет, и мы счастливы и благодарны, что за такой короткий период жизни нашего проекта нам удалось получить признание и доверие украинцев, ведь наша основная цель – сделать Киев самым красивым, а жителей Украины – самыми счастливыми», - директор по продажам и маркетингу Royal House Руслана Грабко

«Фармацевтическая фирма «Дарница»:

«В деловом мире самым ценным достоянием является доверие. Компании не жалеют времени и ресурсов для построения откровенных и честных отношений со всеми стейкхолдерами. Это и есть репутация – бесценный актив любого бизнеса. Быть лучшей в своей сфере для «Фармацевтической фирмы «Дарница» означает эффективно сочетать накопленный опыт, знания и традиции с инновациями в технологиях и управлении, будучи при этом откровенны с собой, клиентами, потребителями и партнерами. Искренность во взаимоотношениях, умноженная на продукт бескомпромиссного качества, обеспечила высокую оценку нашей деятельности. Она вдохновляет нас на дальнейшее совершенствование и развитие нашего портфеля», - Светлана Диденко, Генеральный директор