Яким брендам довіряють українці та чому?

8 грудня було оголошено переможців щорічного Міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» в Україні. Звання кращого товару чи послуги здобули 42 торгові марки – серед них продукти харчування, медичні препарати, техніка для дому та офісу, косметика, постачальники послуг, житлові комплекси тощо. Саме їм довіряють українські споживачі, тому обирають для себе та рекомендують іншим.

В основі конкурсу – методика, розроблена американською компанією Festivals International, де найбільша увага приділяється масштабному всеукраїнському споживацькому опитуванню, і відповідно, його підсумки є найвагомішими у фінальному оцінюванні товару чи послуги – це 40%, решта – голосування експертів, представників рекламного ринку, оргкомітету та високого журі.

Організатори конкурсу відзначають, що рівень довіри населення до конкурсу «Вибір року» продовжує зростати і становить, за даними компанії Kantar TNS, вже 45%.

«Споживач сьогодні перенасичений інформацією, йому доводиться приймати сотні рішень на день, що дуже виснажливо. Завдяки конкурсу ми створюємо для нього чіткий перелік брендів, на який можна орієнтуватися та не ставити додаткових запитань щодо якості товару чи послуги. Маркером правильного вибору слугує один єдиний елемент – медаль «Вибір року №1», яка надається у користування брендам-переможцям,” – коментує Анна Руденко, національний менеджер Фестивалю-конкурсу “Вибір року” на території України та Республіки Білорусь.



Серед трендів споживацької поведінки організатори та учасники конкурсу називають більш тривалий та прискіпливий процес вибору товарів, часом пошуку альтернатив. З одного боку, це викликано економічними чинниками, з іншого, - поширенням практики свідомого та зваженого вибору. Не останню роль у цьому відіграє розвиток соціальних медіа, завдяки яким споживачу доступна думка щодо товару чи послуги не лише найближчого оточення, а й тисяч інших людей, які миттєво коментують якість продукту, якщо залишаються незадоволеними або ж вважають продукт дуже класним. Відгуки реальних покупців набувають більшого значення, їхній досвід сприймається як особистий. Саме тому такі популярні лідери думок. “Вибір року” як раз і виконує роль такого лідера, який презентує думку тисяч українців, які відповіли на запитання: “Яку марку чи компанію в категорії ви вважаєте найкращою?”

Участь у конкурсі для компанії - реальний інструмент для реалізації маркетингової стратегії.

Для допитливого споживача у переможців фестивалю-конкурсу завжди є беззаперечний козир щодо якості товару. У процесі визначення найкращих беруть участь і споживачі, і експерти, що гарантує всебічне та прискіпливе оцінювання товару чи послуги. Воно задовольняє природну потребу споживача порівнювати. У маркетингу навіть існує таке поняття як «ефект якоря», коли покупець здійснить свій вибір тільки після порівняння товару з іншим, тобто знайде зачіпку, яка дозволить пояснити цей вибір. Медаль та звання “Вибір року №1” виконують цю функцію.

Ефективність розмови зі споживачем через премію ілюструють результати опитування, яке було проведене компанією Kantar TNS у 2018 році: 23% населення оберуть саме товар з медаллю «Вибір року», ще 43% обов’язково звернуть на нього увагу.

Кого ж обрали українські споживачі?

Переможці «Вибір року 2018»:

Кращий виробник шкільних та офісних дощок року – UKRBOARDS

Кращий кредит онлайн року – Moneyveo

Кращий житловий комплекс року комфорт класу Київської області – ЖК «Лісовий квартал»

Краща садова техніка року – Kärcher

Краща прибиральна техніка року – Kärcher

Кращий багатофункцiональний комплекс року – Gulliver

Краща девелоперська компанія року в передмісті Києва – Орлан-Інвест Груп

Кращі автобусні тури року – Аккорд-тур

Краща мережа центрів лазерної та естетичної косметології року – Лазерхауз

Кращі дієтичні добавки року – HERBALIFE

Краща програма року для корекції маси тіла – HERBALIFE

Кращий вітчизняний виробник року одягу для жінок – VOVK

Кращий твердий сир року - КОМО

Кращий плавлений сир року – КОМО

Кращий житловий комплекс року класу комфорт в місті Київ – ЖК «Нова Англія»

Краща тепла підлога року – NEXANS

Краща клініка хірургії року – VALIKHNOVSKI SURGERY INSTITUTE

Кращі паперові вироби року – SELPAK

Кращий забудовник року – УКРБУД

Кращі тістечка року – БКК Київ

Кращий виробник року хлібобулочних виробів – КИЇВХЛІБ

Кращий змішувач року – GROHE

Краща пральна машина року – LG Electronics

Краща клініка репродуктивної медицини року – Медичний центр «Мати та дитина»

Кращий український Інтернет-сервіс погоди року – GISMETEO.UA

Краща мультиварка року – Moulinex

Краща м'ясорубка року – Moulinex

Кращий парогенератор року – Tefal

Кращий посуд року для приготування їжі – Tefal

Краща витяжка року – Pyramida

Кращий туроператор року – Coral travel

Кращий крем для рук року – Бархатные ручки

Кращий провайдер цифрових розваг – Воля

Кращий магазин краси та здоров'я року – EVA

Кращий житловий комплекс економ-класу у передмісті Києва – ЖК «Уютный квартал»

Кращі вітаміни для очей року – Окювайт

Краща дитяча косметика року – Johnson's для дітей

Кращий ополіскувач року для догляду за ротовою порожниною – LISTERINE

Кращий протидіарейний препарат року – Імодіум

Кращий проносний препарат року в клізмах – Мікролакс

Краща вітчизняна фармацевтична компанія року – Дарниця

Кращий препарат року проти головного болю – Цитрамон-Дарниця

https://choice-of-the-year.com.ua/tseremoniya-2018/



ТМ КОМО: «Творчість - наша муза і невід’ємна частина культури. Наше пристрасне бажання щось змінювати, покращувати й удосконалювати стало способом життя КОМО. Ми натхненно шукаємо цікаві рішення, щоб дарувати нові смачні емоції нашим споживачам. Вже четвертий рік поспіль споживач визнає КОМО найкращим сирним експертом», - прокоментував перемогу Олег Кіндер, директор з маркетингу ТМ КОМО

ЖК «Нова Англія»: «Нашому проекту «Міста в місті «Нова Англія» трішки більше двох років, і ми щасливі та вдячні, що за такий короткий період життя нашого проекту нам вдалося здобути визнання і довіру українців, адже наша основна мета – зробити Київ найкрасивішим, а мешканців України – найщасливішими», - директор з продажів і маркетингу Royal House Руслана Грабко.

«Фармацевтична фірма «Дарниця»:

«В діловому світі найціннішим надбанням є довіра. Компанії не шкодують часу і ресурсів для побудови відвертих і чесних стосунків з усіма стейкхолдерами. Це і є репутація – безцінний актив будь-якого бізнесу. Бути кращою у своїй сфері для «Фармацевтичної фірми «Дарниця» означає ефективно поєднувати накопичений досвід, знання і традиції з інноваціями в технологіях і управлінні, будучи при цьому відвертими із собою, клієнтами, споживачами і партнерами. Щирість у взаєминах, помножена на продукт безкомпромісної якості, забезпечила високу оцінку нашої діяльності. Вона надихає нас на подальше вдосконалення і розвиток нашого портфелю», - Світлана Діденко, Генеральний директор