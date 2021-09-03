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В каких случаях запрещено использование е-паспортов: объяснение миграционной службы

Автор: Инна Собора

Цифровые копии биометрических паспортов в приложении "Дия" имеют пока одинаковую юридическую силу с пластиковой ID-картой и бумажным паспортом. Однако есть исключения, когда необходимо предъявить физические аналоги паспортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу.

Ограничения на использование электронных паспортов в "Дия" есть при:

  • пересечении государственной границы Украины, кроме случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;
  • въезде на временно оккупированную территорию Украины и выезде из нее;
  • въезде, пребывании, проживании или передвижении в пределах пограничной полосы, выход в территориальное море и внутренние воды Украины.

В то же время, цифровой паспорт в "Дия" можно предъявлять на территории Украины во многих случаях, когда нужно удостоверить личность или подтвердить гражданство:

  • путешествия по железной дороге или самолетом в пределах Украины;
  • медицинское обслуживание;
  • осуществление банковских операций;
  • получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных, почтовых услуг;
  • подтверждение личности на запрос полиции и правоохранительных органов
  • приобретение отдельных товаров в магазине, когда покупателю надо подтвердить свой возраст.

Кроме того, требование предоставить физический аналог паспорта-карты возможно в случае, если выявлены расхождения между информацией о человеке, считанной со смартфона, и сведениями, внесенными в ЕГДР, а также для обмена ID-карты.

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ГМСДия