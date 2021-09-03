В каких случаях запрещено использование е-паспортов: объяснение миграционной службы

Цифровые копии биометрических паспортов в приложении "Дия" имеют пока одинаковую юридическую силу с пластиковой ID-картой и бумажным паспортом. Однако есть исключения, когда необходимо предъявить физические аналоги паспортов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу.
Ограничения на использование электронных паспортов в "Дия" есть при:
В то же время, цифровой паспорт в "Дия" можно предъявлять на территории Украины во многих случаях, когда нужно удостоверить личность или подтвердить гражданство:
Кроме того, требование предоставить физический аналог паспорта-карты возможно в случае, если выявлены расхождения между информацией о человеке, считанной со смартфона, и сведениями, внесенными в ЕГДР, а также для обмена ID-карты.