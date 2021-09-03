В яких випадках заборонено використання е-паспортів: пояснення міграційної служби

Цифрові копії біометричних паспортів у застосунку "Дія" мають наразі однакову юридичну силу з пластиковою ID-карткою та паперовим закордонним паспортом. Однак є винятки, коли необхідно пред'явити фізичні аналоги паспортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу .

Обмеження на використання електронних паспортів в "Дії" є при:

перетину державного кордону України, крім випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в’їзді в Україну;

в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзді з неї;

в’їзду, перебуванні, проживанні або пересуванні у межах прикордонної смуги, вихід у територіальне море та внутрішні води України.

Водночас, цифровий паспорт у "Дії" можна пред'являти на території України в багатьох випадках, коли потрібно посвідчити особу чи підтвердити громадянство:

подорожі залізницею або літаком у межах України;

медичне обслуговування;

здійснення банківських операцій;

отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних, поштових послуг;

підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів

придбання окремих товарів у магазині, коли покупцеві треба підтвердити свій вік.

Крім того, вимога надати фізичний аналог паспорта-картки можлива у разі, якщо виявлено розбіжності між інформацією про особу, зчитаною зі смартфона, та відомостями, внесеними до ЄДДР, а також для обміну ID-картки.