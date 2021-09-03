В яких випадках заборонено використання е-паспортів: пояснення міграційної служби

Цифрові копії біометричних паспортів у застосунку "Дія" мають наразі однакову юридичну силу з пластиковою ID-карткою та паперовим закордонним паспортом. Однак є винятки, коли необхідно пред'явити фізичні аналоги паспортів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу.
Обмеження на використання електронних паспортів в "Дії" є при:
Водночас, цифровий паспорт у "Дії" можна пред'являти на території України в багатьох випадках, коли потрібно посвідчити особу чи підтвердити громадянство:
Крім того, вимога надати фізичний аналог паспорта-картки можлива у разі, якщо виявлено розбіжності між інформацією про особу, зчитаною зі смартфона, та відомостями, внесеними до ЄДДР, а також для обміну ID-картки.