Ни при каких обстоятельствах заводы Мариуполя не будут работать под оккупацией РФ, - Ахметов

"Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией", - сообщил бизнесмен.

Он также добавил, что сейчас и "Азовсталь", и ММК им. Ильича находятся под контролем Украины, благодаря героическим усилиям украинской армии.

Напомним, ранее Ахметов сообщил, что находится в Украине и все его бизнесы, а также благотворительный фонд, делаю все возможное для победы Украины и помощи мирному населению.

"Я уверен, что наступит время, когда мы отстроим Украину, и я буду инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной", - заявил вначале войны Ахметов.