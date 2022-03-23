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Ні за яких обставин заводи Маріуполя не працюватимуть під окупацією РФ, - Ахметов

Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Металургійні підприємства міста ніколи не працюватимуть під російською окупацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Ріната Ахметова для The Wall Street Journal.

"Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців і бомблять заводи. Ні за яких обставин ці заводи не будуть працювати під російською окупацією", - повідомив бізнесмен.

Він також додав, що зараз і "Азовсталь", і ММК ім. Ілліча перебувають під контролем України, завдяки героїчним зусиллям української армії.

Нагадаємо, раніше Ахметов повідомив, що знаходиться в Україні і всі його бізнеси, а також благодійний фонд, роблю все можливе для перемоги України і допомоги мирному населенню.

"Я впевнений, що настане час, коли ми відбудуємо Україну, і я буду інвестувати всі свої сили і засоби, щоб Україна відновилася і стала сильною і процвітаючою країною", - заявив спочатку війни Ахметов.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Рінат АхметовМаріуполь