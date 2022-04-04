Какие валютные ограничения действуют в Украине и за какой курс доллара в начале апреля

Национальный банк с начала войны 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на уровне 29,25 гривен за доллар. Продажа валюты населению и бизнесу запрещена, однако есть исключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.
В период военного времени ограничения на продажу иностранной валюты (наличной и безналичной) отсутствуют.
Продать иностранную валюту можно в открытых отделениях банков, операторов почтовой связи и в обменниках и через онлайн-банкинг.
По данным онлайн-банкинга банков, по состоянию на 3 апреля курс доллара в банках и такой:
По данным специализированных сайтов, средние курсы валют по Украине 3 апреля составляют покупка: 31,70 гривен за доллар, продажа: - 32,00 гривен. Впрочем, купить валюту можно лишь неофициально.
Покупка иностранной валюты запрещена (запрет действует с 24 февраля 2022 года), кроме:
Снять средства с валютного счета в Украине можно:
в гривне в размере 100 тыс. грн на день;
в валюте счета в эквиваленте 100 тыс. грн в день без комиссий.
Например, если есть долларовый счет, можно снять с него в кассе отделений банка около 3,4 тыс. долларов на день, если счет в евро, тогда можно снять 3 тыс. евро на день.
лимит до 100 тыс. грн в эквиваленте в день также распространяется на снятие валюты за рубежом со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках;
кроме того, установлен лимит на снятие валюты с рублевых счетов объемом до 100 тыс. грн в месяц.
Сегодня большинство переводов из Украины за границу запрещены. В числе исключений, в частности, оплата расходов за рубежом, связанных со смертью граждан, лечением в медицинских учреждениях, транспортировкой больных и оплата обучения на счета учебных заведений за рубежом.
Национальный банк 13 марта вернул требование, действовавшее до 4 марта 2022 года, которое предусматривает необходимость предоставлять подтверждающие документы во время перемещения валютных ценностей за пределы Украины в сумме, превышающей 10 тыс. евро (в эквиваленте).
Такое решение призвано предотвратить неконтролируемый вывод капитала за рубеж.
Граждане по-прежнему должны декларировать валютные ценности, стоимость которых превышает 10 тыс. евро (в эквиваленте), во время их физического перемещения за границу. Это требование не менялось.
Для вывоза нужны документы о снятии наличных с собственных счетов в банке. Соответствующие документы могут быть получены в отделениях или филиалах банков при осуществлении операций. Срок действия - 90 календарных дней.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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