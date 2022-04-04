Які валютні обмеження діють в Україні та за який курс долара на початку квітня

Національний банк з початку війни 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25 гривень за долара. Продаж валюти населенню та бізнесу заборонений, проте є виключення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.
У період воєнного часу обмеження на продаж іноземної валюти (готівкової та безготівкової) відсутні.
Продати іноземну валюту можна у відчинених відділеннях банків, операторів поштового зв’язку та в обмінниках і через онлайн-банкінг.
За даними онлайн-банкінгу банків, станом на 3 квітня курс долара у банках та такий:
За даним спеціалізованих сайтів, середні курси валют по Україні 3 квітня становлять купівля: 31,70 гривень за долар, продаж: - 32,00 гривень. Втім, купити валюту можна лише неофіційно.
Купівля іноземної валюти заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року), крім:
Зняти кошти з валютного рахунку в Україні можна:
Наприклад, якщо є доларовий рахунок, можна зняти з нього в касі відділень банку близько 3,4 тис. доларів на день, якщо рахунок в євро, тоді зняти можна 3 тис. євро на день.
ліміт до 100 тис. грн в еквіваленті на день також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках;
крім того, встановлено ліміт на зняття валюти з гривневих рахунків обсягом до 100 тис. грн на місяць.
Сьогодні більшість переказів з України за кордон заборонені. Серед винятків, зокрема, оплата витрат за кордоном, пов’язаних зі смертю громадян, лікуванням в медичних закладах, транспортуванням хворих та оплата навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном.
Національний банк 13 березня повернув вимогу, яка діяла до 4 березня 2022 року, й передбачає необхідність надавати підтвердні документи під час переміщення валютних цінностей за межі України у сумі, що перевищує 10 тис. євро (в еквіваленті).
Таке рішення покликане запобігти неконтрольованому виведенню капіталу за кордон.
Громадяни, як і раніше, мають декларувати валютні цінності, вартість яких перевищує 10 тис. євро (в еквіваленті), під час їхнього фізичного переміщення за кордон. Ця вимога не змінювалася.
Для вивозу потрібні документи про зняття готівки з власних рахунків у банку. Відповідні документи можуть бути отримані у відділеннях або філіях банків під час здійснення операцій. Термін дії - 90 календарних днів.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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