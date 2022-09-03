Какие цены на газ для населения будут в сентябре: данные поставщиков
Фото: цены на газ в сентябре не изменятся (Виталий Носач, РБК-Украина)
В сентябре 2022 годовые тарифные планы на газ предлагают десять поставщиков. Цены колеблются от 7,70 гривен до 10 гривен за кубометр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компаний.
Цены поставщиков
- "Эру Людям" - 7,70 гривен
- "Энерджи трейд групп" - 7,799
- "Нафтогаз Украины" - 7,96
- "Волиньэлектро сбыт" - 7,98
- "Закарпатье энергосбыт" - 7,98
- "Полтавагаз сбыт" - 7,99
- "Львовэнергозбыт" - 8,20
- "Киевские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46
- "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46
- "СветлоГаз" - 9,99.
В то же время, после того, как в мае "Нафтогаз" получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газсбыт", государственная компания заняла 98% рынка поставок газа для населения.
Напомним, Верховная рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.