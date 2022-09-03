Які ціни на газ для населення будуть у вересні: дані постачальників

Фото: ціни на газ у вересні не зміняться (Віталій Носач, РБК-Україна)

У вересні 2022 річні тарифні плани на газ пропонують десять постачальників. Ціни коливаються від 7,70 гривень до 10 гривень за кубометр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компаній.

Ціни постачальників "ЕРУ Людям" - 7,70 гривень

"Енерджі трейд груп" - 7,799

"Нафтогаз України" - 7,96

"Волиньелектро збут" - 7,98

"Закарпаття енергозбут" - 7,98

"Полтавагаз збут" - 7,99

"Львівенергозбут" - 8,20

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46

"СвітлоГаз" - 9,99 Водночас після того, як у травні "Нафтогаз" отримав всіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут", державна компанія зайняла 98% ринку постачання газу для населення.