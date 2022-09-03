Які ціни на газ для населення будуть у вересні: дані постачальників
Фото: ціни на газ у вересні не зміняться (Віталій Носач, РБК-Україна)
У вересні 2022 річні тарифні плани на газ пропонують десять постачальників. Ціни коливаються від 7,70 гривень до 10 гривень за кубометр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компаній.
Ціни постачальників
- "ЕРУ Людям" - 7,70 гривень
- "Енерджі трейд груп" - 7,799
- "Нафтогаз України" - 7,96
- "Волиньелектро збут" - 7,98
- "Закарпаття енергозбут" - 7,98
- "Полтавагаз збут" - 7,99
- "Львівенергозбут" - 8,20
- "Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
- "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
- "СвітлоГаз" - 9,99
Водночас після того, як у травні "Нафтогаз" отримав всіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут", державна компанія зайняла 98% ринку постачання газу для населення.
Нагадаємо, Верховна рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.