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Які ціни на газ для населення будуть у вересні: дані постачальників

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Україна, Субота 03 вересня 2022 10:29
Які ціни на газ для населення будуть у вересні: дані постачальників Фото: ціни на газ у вересні не зміняться (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2022 річні тарифні плани на газ пропонують десять постачальників. Ціни коливаються від 7,70 гривень до 10 гривень за кубометр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компаній.

Ціни постачальників

  • "ЕРУ Людям" - 7,70 гривень
  • "Енерджі трейд груп" - 7,799
  • "Нафтогаз України" - 7,96
  • "Волиньелектро збут" - 7,98
  • "Закарпаття енергозбут" - 7,98
  • "Полтавагаз збут" - 7,99
  • "Львівенергозбут" - 8,20
  • "Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
  • "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
  • "СвітлоГаз" - 9,99

Водночас після того, як у травні "Нафтогаз" отримав всіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут", державна компанія зайняла 98% ринку постачання газу для населення.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

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