Матч надежды. Украина дома сыграет с Францией в отборе на ЧМ-2022

Сегодня состоится пятый матч сборной Украины в отборе на чемпионат мира в Катаре-2022. "Желто-синие" дома примут действующих чемпионов мира - Францию.

Глобально, после ничьи с Казахстаном (2:2), задача для Украины не изменилась - мнимая надежда на первое место есть, но куда реальней бороться за вторую строчку, которая позволит побороться за путевку на ЧМ через плей-офф. Но вот ощущения от результата с казахами достаточно скомканные - игра вроде и была, но реализации и надежности в обороне явно не хватило. А ведь играть сегодня не с кем-то, а с действующими чемпионами мира - французами.

Здесь настрой и эмоциональное состояние игроков может сыграть одну из ключевых ролей. Тем более, что после ошибок с казахами на "орехи" досталось как Александру Караваеву, Андрею Пятову и Илье Забарному, так и самому новому наставнику "желто-синих" Александру Петракову. Сам коуч отметил, что после ничьи с Казахстаном пытался приободрить игроков.

"Сказал, что все впереди. Не стоит расстраиваться, нужно играть дальше. Надо выигрывать во Франции", - отметил накануне матча Петраков.

Ему и до матча с казахами закидывали отсутствие опыта работы со взрослыми игроками, а после давление еще больше усилилось. Сам же наставник признался, что уже успел заметить разницу в работе между молодежной сборной и национальной.

"Разница есть, я уже это увидел. Молодые ребята слушали меня с открытым ртом. Здесь же иначе - титулованные игроки, нужен другой подход. Я много общаюсь с футболистами. Они мне очень помогают. Именно такие опытные исполнители, как Пятов, Ярмоленко", - добавил главный тренер.

Турнирный расклад

Сам матч для украинцев является одним из ключевых. Ничья французов с боснийцами (1:1) позволила "желто-синим" вновь вернуть надежду на первое место. Но для этого нужно, как минимум, побеждать сегодня. Пока же картина для Украины не самая приятная - 4 очка в четырех матчах отбора. У Франции, к примеру, 8 баллов и четыре матча. Причем французы пока являются единственной сборной в нашей группе, которая в этом отборе побеждала. Правда, у Финляндии, Боснии и Казахстана по 2 очка и меньше сыгранных матчей - два, три и три соответственно.

Кадровый вопрос

В матче с Казахстаном Украина, помимо неудачного результата, потеряла также одного из лидеров - Александра Зинченко. Тот в концовке получил желтую карточку, которая стала для него второй в отборе, из-за чего он пропускает один матч. Также покинул расположение сборной Виталий Буяльский - у него травма приводящей мышцы. Это добавляет проблем Петракову к потере Анатолия Трубина, который получил травму накануне паузы для сборных.

Хотя Петраков заверил, что заменить игроков будет кем - полностью готовы к матчу Тарас Степаненко, Александр Зубков и Игорь Харатин.

У Франции при этом также хватает кадровых потерь. Так, с украинцами "ле бле" не помогут Киллиан Мбаппе и Нголо Канте, а также Жуль Фунде.

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов - Забарный, Матвиенко,Миколенко - Тимчик, Шапаренко, Сидорчук, Соболь - Малиновский, Ярмоленко - Яремчук

Франция: Льорис - Дюбуа, Варан, Кимпембе,Динь - Погба, Рабио - Марсиаль, Гризманн, Коман - Бензема

Где смотреть

Поединок состоится сегодня, 4 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский" в 21:45. Транслировать матч будут на каналах "Украина" и "Футбол 1".