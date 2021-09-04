Які шанси на успіх України в матчі з Францією: прогноз букмекерів

Сьогодні збірна Україна зіграє з Францією в рамках відбору на Чемпіонат світу в Катарі-2022. Букмекери вважають французів явними фаворитами протистояння.

Так, букмекери дають на перемогу Франції коефіцієнт 1.58 (61%), тоді як на успіх України - 6.30 (16%). На нічийний результат приймаються ставки з коефіцієнтом 4.15 (23%). Найреальнішим рахунком називають 0: 1 на користь Франції - 5.30.

На те, що першою заб'є Франція дають 1.43, на перший гол від України - 3.45. При цьому в те, що матч пройде без голів вірять слабо - коефіцієнт 8.10.

Впевненість в успіху напередодні матчу висловив і головний тренер "ле бльо" Дідьє Дешам, зазначивши, що між командою Андрія Шевченка та Олександра Петракова багато спільного.

"Ми розуміємо і аналізуємо ситуацію і гру. Якщо бути чесним, то я спокійний щодо завтрашньої гри. Я бачив матчі збірної України на Євро-2020 і подивився поєдинок в Казахстані. Чесно кажучи, я помітив багато спільного між командою Шевченка і командою Петракова", - сказав Дешам.

Наставник України, своєю чергою, заявив, що його команда також налаштована здобути результат.

"Потрібно грати у футбол, нікого не боятися. Вони - такі ж люди, як і ми, тільки французи", - заявив Петраков.

Нагадаємо, поєдинок між Україною і Францією пройде сьогодні, 4 вересня, в Києві. Початок матчу о 21: 45.

Зараз французи лідирують в нашій групі, маючи після чотирьох матчів 8 очок. В України при такій же кількості зіграних поєдинків 4 бали. Фінляндія, Боснія і Казахстан мають по 2 очки, але зіграли меншу кількість матчів - фіни два поєдинки, боснійці і казахи по три.