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Какие самолеты нужны для деоккупации территорий: объяснение военных

Новина українською →
Украина, Воскресенье 07 августа 2022 15:28
Какие самолеты нужны для деоккупации территорий: объяснение военных Фото: ВСУ нужны многоцелевые истребители для деоккупации территорий (facebook.com kpszsu)
Автор: Наталья Юрченко

Украинским пилотам нужны современные многоцелевые истребители. Благодаря такой авиации и дальнобойной артиллерии ВСУ смогут оперативнее освободить оккупированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Скажу просто: нам самолеты надо уже сейчас и сегодня. Нам нужно закрыть украинское небо. Которое мы сегодня, в конце концов, и держим: уже третий месяц российская авиация не залетает (на контролируемую территорию - ред.)", - сказал он.

Однако Игнат подчеркнул, что для деоккупации территорий и контроля над небом Украине нужны истребители, которые помогли бы в борьбе и в воздухе, и на земле.

Спикер объяснил, что украинским военным западным оружием необходимо уничтожать противовоздушную оборону врага.

"Имея на вооружении под крыльями самолетов такие ракеты, как противорадиолокационные, мы бы могли понемногу уничтожать их ПВО, и уже дальше помочь авиационной поддержкой в продвижении наших войск и освобождении наших территорий", - добавил Игнат.

Напомним, ранее Воздушные силы объяснили, что ПВО не сможет защитить от обстрелов реактивной артиллерией, а только от ракетных ударов.

Кроме того, военные рассказали, какие российские ракеты сбивать труднее.

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