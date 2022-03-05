Какие роддомы работают в Киеве: список

Сейчас в столице работают 10 государственных роддомов. Также работает два частных родильных дома.

Все родильные дома принимают независимо от того, где именно была подписана обменная карта. Если же женщина переехала в другой город, то необходимо помнить, что в каждом региональном центре есть медицинские учреждения, которые оказывают помощь в родах.

Какие роддомы работают в Киеве

Печерский район

Перинатальный центр г. Киева (Ул. Предславинская, 9 / 044 522 8745)

Киевский городской роддом №1 (Ул. Арсенально, 5 / 044 285 057)

Соломенский район

Киевский городской роддом №5 (Пр. Лобановского)

Роддом при дорожной клинической больнице №2 (Воздухофлотский пр., 9 / 044 244 0266)

Святошинский район

Киевский городской роддом №3 (Ул. Василия Кучера, 7 / 044 405 3486)

Шевченковский район

Киевский обл перинатальный центр (Ул. Багговутовская, 1, корпус 15 / 044 483 0057)

Подольский район

Киевский городской роддом №2 (Ул. Мостицкая, 11 / 044 432 8571)

Оболонский район

Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной хирургии (Пр. Героев Сталинграда, 16 / 044 411 9754)

Дарницкий район

Киевский городской медицинский центр "Академия здоровья человека" (Харьковское шоссе, 121 / 044 564 6551)

Днепровский район