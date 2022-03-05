RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Які пологові будинки працюють в Києві: список

Автор: Сергій Сурепін

У Києві працюють пологові будинки. Стало відомо, де зараз приймають вагітних жінок в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Helsi.

Зараз у столиці працюють 10 державних пологових будинків. Також працює два приватних пологових будинки.

Всі пологові будинки приймають незалежно від того, де саме була підписана обмінна карта. Якщо ж жінка переїхала в інше місто, то необхідно пам'ятати, що в кожному регіональному центрі є медичні установи, які надають допомогу під час пологів.

Які пологові будинки працюють в Києві

Печерський район

  • Перинатальний центр м. Києва (вул. Предславинська, 9 / 044 522 8745)

  • Київський міський пологовий будинок №1 (вул. Арсенальна, 5 / 044 285 057)

Солом'янський район

  • Київський міський пологовий будинок №5 (Пр. Лобановського)

  • Пологовий будинок при дорожній клінічній лікарні №2 (Повітрофлотський пр., 9 / 044 244 0266)

Святошинський район

  • Київський міський пологовий будинок №3 (вул. Василя Кучера, 7 / 044 405 3486)

Шевченківський район

  • Київський обл перинатальний центр (вул. Багговутівська, 1, корпус 15 / 044 483 0057)

Подільський район

  • Київський міський пологовий будинок №2 (вул. Мостицька, 11 / 044 432 8571)

Оболонський район

  • Київський міський центр репродуктивної та перинатальної хірургії (Пр. Героїв Сталінграда, 16 / 044 411 9754)

Дарницький район

  • Київський міський медичний центр "Академія здоров'я людини" (Харківське шосе, 121 / 044 564 6551)

Дніпровський район

  • Київський міський пологовий будинок №6 (вул. Петра Запорожця, 26А)

  • Частородний "Ісіда" приймає пологи безкоштовно (б-р. Вацлава Гавела, 65 / 0 800 60 80 80)

  • Приватний пологовий "Adonis" на Лівому березі (вул. Центральна, 6 / 800 707 707, 067 419 73 24, 8822)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ